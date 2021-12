Liga MX Femenil: ¿Quiénes son las mujeres estrategas que dirigirán en esta liguilla?

México.- Después de una semana de pausar la continuación de la campaña Grita México A2021 de la Liga MX Femenil para dar paso a la Fecha FIFA, en la cual la Selección Mexicana Femenil enfrentó por doble ocasión a las ganadoras de la medalla de oro en Tokio 2020, el elenco de Canadá Femenil, la categoría rosa iniciará su fase final, la cual arranca el día viernes 03 de diciembre del presente con los partidos de ida de los Cuartos de Final.

Las series: Cruz Azul Femenil vs Tigres Femenil, Santos Femenil vs Atlas Femenil, América Femenil vs Chivas y Tijuana Femenil vs Rayadas se jugarán el mismo día, donde las celestes y las guerreras experimentarán el nivel futbolístico de la liguilla por primera vez al igual que dos estrategas que hace unos meses fueron presentadas como entrenadoras de ciertos clubes que batallarán por el mismísimo título liguero femenil.

De los 8 estrategas que guiaron a su equipo a la 2da ronda del A2021 de la Liga MX Femenil dos directoras técnicas hicieron lo propio con su institución en su primera experiencia como DT, ellas son Fabiola Vargas y Eva Espejo, las dos mujeres que tratarán de encaminar a sus gladiadoras a la ruta del título en este semestre.

Eva Espejo logró una cantidad de puntos altamente efectiva que posiciona a Rayadas de Monterrey como candidatas al trofeo de liga. Con 44 unidades su club finalizó en el subliderato y ansia que sea en este Apertura 2018 en que pueda celebrar un primer palmarés de la Liga MX Femenil.

La capitalina ya registra en su Currículum un cetro femenil del futbol mexicano, el cual obtuvo con la plantilla de las Tuzas del Pachuca en el 2017, cuando participó en la primera versión de la Copa MX para damas y que venció por 9-1 a Tijuana Femenil, actual rival de sus pupilas, en duelo de 90 minutos.

Mientras que Fabiola Vargas, después de dirigir por cinco temporadas a Centellas del Necaxa, volvió a la frontera para vivir su segunda etapa con la escuadra de la jauría femenil, aunque en este Grita México es su primera vez ejerciendo la labor de entrenadora de las Xolas.

La ex jugadora profesional fue auxiliar técnica en el Apertura 2017 y 2018 de Andrea Rodebaugh y en el pasado 2 de junio del reciente año fue presentada de forma oficial como estratega de Tijuana Femenil, equipo al que instaló entre las ocho mejores después de ausentarse por el trofeo femenil durante 2 periodizaciones. En el campeonato las rojinegras acumularon 30 puntos, finalizando en el séptimo lugar de la tabla general.

