Liga MX Femenil: ¡Racha invicta! Tigres nunca ha perdido cuando Stephany Mayor no está en el campo

Nuevo León.- En las últimas horas Tigres Femenil y Stephany Mayor han sido el tema de conversación previo a la final de la vuelta de la Liga MX Femenil y es que luego de una revisión de la Comisión Disciplinaria se decidió que la futbolista número 9 fuera suspendida por una agresión sobre la defensa Diana García, la resolución es que fuera dada de baja por los próximos dos juegos, por lo que la final de este lunes y la jornada 1 del Clausura 2022 no los podrá jugar debido a su suspensión.

Stephany Mayor ha sido una de las jugadoras más regulares de las Amazonas y para Roberto Medina quien le ha dado hasta en ocasiones la responsabilidad de ser quien guie al equipo, eso la hace una jugadora demás importante y fue fundamental para que Tigres en el año tuviera una marca de 40 partidos sin perder hasta que en las semifinales cayeron por primera vez desde hace muchos meses, pero aunque sea un elemento más que importante tampoco ha sido titular en algunos partidos y aunque fueron muy pocos pero su ausencia no afectó al accionar del equipo.

En los 2 años que tiene Stephany Mayor en Tigres y en la Liga MX Femenil han sido contados los partidos que no ha jugada, su contratación llegó en el Clausura 2020, ahí el torneo se tuvo que suspender por temas de la pandemia y solo disputó 3 partidos y su equipo 8, pero de los cuales cuando no estuvo en el campo fueron victorias y empates. Luego para el Apertura 2020 fue titular 16 partidos y en el que y en el que no estuvo que fue la jornada 12 su equipo ganó sin problemas.

Tigres ya sabe lo que es ganar sin Stephany Mayor | Foto: Jam Media

Para el Clausura 2021 se registró un total de partidos jugando los 17 juegos, en los últimos dos torneos, luego de estar prácticamente en el 99% de los juegos resultó el equipo campeón logrando el primer bicampeonato de la Liga MX Femenil en la historia. Y ahora en el torneo Apertura 2021 disputó 15 partidos ya que los dos duelos restantes no los pudo jugar por un contagio de Covid-19 pero su club en esos dos juegos sacaron la victoria sin problemas. En lo que respecta a fase final, en los últimos 3 torneos contando al actual no se había perdido ningún partido, de igual manera su equipo no había caído y cuando lo hizo estuvo en el campo.

Ahora en la final de la vuelta de la Liga MX Femenil tampoco estará, será una baja de más importante pero Roberto Medina sabrá a quien poner en su lugar para que haga sus obligaciones y ayude al equipo a sumar su quinto título en la historia. Las acciones del partido se darán en punto de las 20:00 pm y podrá verse totalmente en vivo por la señal de TUDN, el juego está empatado a 2 y quien gane será el nuevo campeón.