Liga MX Femenil: Ramón Villa Zevallos niega conductas indebidas en Tigres y Chivas

Una semana después de que Proceso publicó una investigación en la cual se señaló que Ramón Villa Zevallos, extécnico de Tigres y Chivas Femenil, salió del equipo rojiblanco por conductas inapropiadas en el equipo, el estratega negó haber cometido los actos de los que se le acusaron.

El mismo Proceso compartió que Villa Zevallos envió una carta réplica en la cual negó que su salida de alguno de los dos equipos que dirigió en la Liga MX Femenil se debiera que organizaba fiestas con las jugadores. De igual manera, enfatizó que cuando salió de Chivas no se hizo mención de las supuestas conductas indebidas de violencia, maltrato o de índole sexua.

"En ningún momento estando al frente como director técnico del equipo de futbol femenil del Club Tigres y Chivas se realizaron festejos privados e independientes en las condiciones que según expuso la jugadora anónima-denunciante", se lee en una parte de la réplica que el estratega envió al medio mencionado.

"El nivel de alto rendimiento que deben mantener físicamente las jugadoras hace imposible 'estarse emborrachanco'; siendo que las únicas ocasiones en que se promovió una reunión extra cancha de las jugadoras, fue con el estricto propósito de consolidar la unidad, armonía y homogeneidad del grupo", aseguró.

La respuesta de Proceso

Ante la carta enviada por Villa Zevallos, el medio responsable también publicó la carta respuesta de Beatriz Pereyra, reportera encargada de la investigación. En la misma, la periodista enfatizó que fueron varias fuentes las que le mencionaron el tema, aunque solo una accedió a hablar frente a la grabadora, tras lo ocurrido con la Selección Mexicana Femenil Sub20.

Asimismo, la reportera reiteró que Nelly Simón, directora deportiva de Chivas femenil, y Édgar Martínez, subdirector de comunicación del club, confirmaron lo ocurrido. En el caso de la primera, no atendió en entrevista pero confirmó por medio de un cuestionario escrito afirmó que alertaron a otros clubes del comportamiento que Ramón Villa niega haber tenido.

En cuanto a Martínez, Proceso señaló que el subdirector también aceptó en conferencia de prensa que la conducta de Villa Zevallos no fue adecuada, más allá de cuestiones de índole sexual. "Para los valores de Chivas, más allá de que no tenemos registro de alguna cuestión más allá, el club entiende que hay jugadoras menores de edad en esa plantilla y él era el responsable y el líder y no es el liderazgo que querían en el equipo", fueron las palabras citadas.