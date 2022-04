Liga MX Femenil: Rayadas golea al Pachuca y recupera liderato del Clausura 2022

Rayadas de Monterrey goleó por abultado 5-0 a las Tuzas del Pachuca en partido correspondiente a la Jornada 14 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, disputado en el Estadio BBVA, donde recuperaron el liderato con 36 puntos. Las anotadoras fueron Desirée Monsiváis al minuto 19, Diana García al 32’, Christina Burkenroad al 47’, Aylin Aviléz al 50’ y Rebeca Bernal al 84’.

En un partido que fue dominado de principio a fin por las campeonas del Apertura 2021, el primer tanto cayó al minuto 19, cuando la goleadora histórica Desirée Monsiváis recibió el pase de Christina Burkenroad en el área y empujar el balón con la pierna derecha. Con este tanto, la “Arquitecta del Gol” sumó su noveno tanto en su cuenta particular y el 118 en la historia.

Más adelante, Diana García tomó el esférico desde el mediocampo para irse sola y disparar fuera del área al 32’. Rayadas ganaba entonces 2-0. Sin embargo, fueron por más, al 47’ Christina Burkenroad recibió un pase de Daniela Solís y la estadounidense remata de derecha dentro del área para ampliar en el electrónico por sólido 3-0. Ya era goleada.

Las Tuzas no sabían qué hacer, su directora técnica interina Gloria Rangel hizo los cambios, pero no le funcionaron, en el segundo tiempo, Aylin Aviléz disparó el balón bombeado para colocar el 4-0 que finiquitaba el encuentro al 50’; ahí no terminó todo, al 84’, la capitana Rebeca Bernal anotó desde los 11 pasos, remató de derecha y colocó el quinto.

