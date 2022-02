Liga MX Femenil: Rayadas mantiene el invicto tras remontar a Bravas de Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Bravas de Juárez Femenil y Rayadas de Monterrey dedicaron un partido agradable en el Olímpico Benito Juárez. En el marco de la fecha 5 del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil se creyó que la sorpresa de la jornada ocurriría en este duelo tras la ventaja de las fronterizas antes de los 20' del encuentro.

Celeste Vidal robó la pelota y ante la presión de la zaga albiazul alcanzó a rematar de volea para clavar la pelota al ángulo derecho de Alejandría Godínez. La duda estuvo presente, pues a primera vista se observa que la delantera se llevó la pelota con el antebrazo, sin embargo la árbitra Francia María González dio por bueno el tanto para Bravas.

Momentos más tarde la escuadra de Eva Espejo se repuso de esa anotación hasta darle la vuelta al encuentro por 3-1, antes de culminar la primera parte. Rebeca Bernal se adentró en el área en un pase filtrado de Yamile Franco. Controló con el pecho y cuando obtuvo la oportunidad definió con derecha para vencer a Diana Desiree García.

El empate elevó las aspiraciones de Rayadas y confundió el tipo de juego que venía utilizando el cuadro de la profesora Ana Cristina González. Monterrey siguó adelante en busca del 2do tanto, propio a encontrar tras la sorpresa de Diana García, quien alcanzó a puntear el balón por encima de la cancerbera de Juárez.

La defensa de Bravas no pudo despejar esa pelota, inclusive Desiree García abandonó su marco para tratar de blocar la redonda, no obstante la mediocampista visitante no frenó la zancadilla, y en cambio alcanzó a hacer contacto con la pelota hasta colocarla al fondo de las redes para el 2-1.

A cinco minutos del final Aylin Aviléz consiguió el mejor gol del partido. Yamile Franco registró su segunda asistencia cuando observó a su delantera sin marca, cedió el balón y a la hora de Ingresar al perímetro bombeó el cuero hasta culminar en la cabaña norte.

Rayadas se colocará en la punta de la clasificación con 12 puntos a la espera de lo que pueda realizar Chivas Femenil ante Cruz Azul Femenil. Por otro lado Bravas sufrió su tercera derrota en esta competencia. Se mantendrán con tres unidades. Rememorar que ambos clubes aún tienen un juego sin resolver en este Clausura 2022.

