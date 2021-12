Liga MX Femenil: Rayadas se olvidó de ganar y está cerca de quedar eliminadas

Nuevo León.- Este viernes Rayadas sufrió su primera derrota en la Liguilla y segunda en la temporada, pero aunque parezca insignificante es mucho más preocupante de lo que parece pues en 3 juegos de Liguilla no han ganado y ahora están a 90 minutos de quedar eliminadas de la Liga MX Femenil, luego haber quedado segundas en la tabla general. Al momento han cosechado solo 2 empates y una derrota y han marcado solo 2 goles siendo que fueron de las

ofensivas más poderosas.

La preocupación se hizo evidente este viernes viernes con la derrota de Rayadas ante Atlas, durante 90 minutos fue bien controlada y aunque tuvieron oportunidades de anotar y hacer que el marcador fuera diferente, la realidad es que no hubo una respuesta efectiva, solo error tras error al momento de la definición, simplemente no fue el día de las delanteras de Eva Espejo. Pero lo que si dejó claro es que cuando las cosas no les están saliendo inicia la desesperación que les nubló la mente.

Rayadas su última victorias la lograron en la jornada 17 de la Liga MX Femenil ante Cruz Azul con un contundente 5-0, esa marcador se esperaba fuera necesario ante Tijuana que fue su primer rival y quien en los dos partidos las puso contra la lona por algunos minutos, incluso anotaron primero en ambos juegos, ya después Rayadas respondió y empató el partido, pero se conformaron con un empate a 2 para avanzar a semifinales.

Incluso en la temporada regular las vencieron con facilidad con un 4-0. Ahora contra Atlas en un partido similar con pocas ocasiones de gol y las que tuvieron con poca puntería no les fue bien. El gol que les metieron fue por una desatención en la defensiva que dejó botar la pelota para que Alison González pusiera el 1-0, marcador que pone en aprietos al rival.

Eva Espejo y Rayadas no han ganado en su primera Liguilla juntas | Foto: Jam Media

Durante la temporada regular nunca tuvo una seguida de partidos de esa categoría, cada vez que empató al siguiente duelo derrotó a su rival con gran categoría, y en el caso de su derrota en la Liga MX Femenil fue en el Clásico Regio en donde tambien luego de perder se levantó para seguir sumando y llegar a quedarse con el segundo lugar a solo 3 puntos de la superlíder, Tigres.

Ahora Eva Espejo deberá sacarse las malas vibras como sus jugadores y buscar el marcador que les ayude. Hoy Rayadas está eliminada pero para avanzar a las gran final deben ganar 1-0 para empatar a 1 el global y avanzar por gol de visita, o si quieren estar seguras de todo tendrán que ganar el partido por cualquier marcador y en caso de que Atlas anote tendrán que ganar por diferencia de dos goles.

Las acciones del partido serán este lunes 13 de diciembre en el horario estelar, en dicho juego se conocerá a la segunda finalista de la Liga MX Femenil cuando el duelo inicie a las 21:00 pm (Centro de México) y podrá ser visto por Fox Sports.