Liga MX Femenil: Renae Cuéllar asegura que en Tijuana han crecido como equipo y su fortaleza es la competencia interna

La delantera de Xolos de Tijuana, Renae Cuéllar, asegura que la buena unión y la competencia interna que impera en el plantel fronterizo, ha dado buenos resultados en lo que va del torneo Apertura 2021 de la Liga MX Femenil.

La jugadora de Xolos de Tijuana que esta teniendo una gran actuación en este certamen, afirma que las claves del éxito han sido los objetivos que se han puesto desde el entrenamiento hasta el juego en si en este torneo.

"Nosotras somos un equipo muy competitivo, creo que cada equipo esta tomándonos en serio en este torneo ya que hemos demostrado un buen nivel, antes era un equipo diferente y ya en la actualidad Tijuana esta tomando un nivel de mucha competencia", Dijo la delantera.

Cuéllar asegura que el buen trabajo no solo ha sido parte de las jugadoras, sino más bien es algo en conjunto con la directiva que se ha preocupado por formar un equipo competitivo en este Apertura 2021.

"La directiva se ha preocupado por hacer un buen equipo en este torneo y eso ha hecho que logremos buenos resultados, es un trabajo en conjunto para poder lograr buenos resultados, la directiva se preocupo por traer a las jugadoras adecuadas y se hicieron los cambios necesarios que se ocupaba en el equipo".

Para la delantera de Xolos de Tijuana no hay de otra en este torneo, deben de estar si o si en la Liguilla en el Apertura 2021.

"Para nosotras no hay de otra más que estar en Liguilla si o si, es el objetivo que nos pactamos a inicio del torneo y no podemos pensar en otra cosa que no sea eso. Tenemos equipo para lograr cosas interesantes".

Renae Cuéllar ve solo como un defecto un poco de desconexión en la cancha con algunas de sus jugadoras, pero asegura que esto se debe al poco juego que se tiene en algunas ocasiones con algunas jugadoras.

"Creo que solo en ocasiones batallamos en conectarnos en la cancha, pero es por el poco juego que a veces se tienen con algunas jugadoras llegan y se van rápido del equipo, en si el equipo esta trabajando para llegar en las mejores condiciones en cada juego", finalizo la delantera.