Liga MX Femenil: Renae Cuellar la veterana de Xolos que sigue en plan grande

Baja California.- El torneo que Renae Cuellar está haciendo a sus 31 años de edad siendo una de las más veteranas de la Liga MX Femenil es para admirarse, la delantera mexicana se ha mandado una jornada redonda este fin de semana luego de tres goles ante León lo que la mete entre las goleadoras del torneo.

Solo este lunes en su duelo ante León se mando un triplete que le dio la victoria Xolos y le entregó su confianza al equipo para seguir en la pelea luego de algunos resultados complicados. Tijuana ha ido de menos a más con grandes actuaciones y eso es gracias a la líder y capitana que no se rinde pero que a pesar de su edad sigue siendo rentable.

Renae Cuellar en esta Liga MX Femenil ha puesto su nombre en lo alto del Apertura, ha disputado 8 partidos y se mandado 7 anotaciones con lo que e mete en la lista de goleadoras detrás de Katty Martínez (10) y Alicia Cervantes (9) quienes comandan la liga. La tercera mexicana es la de Xolos que se ha destapado llegando a más de 40 goles en el futbol femenil, siendo la histórica del cuadro fronterizo.

A sus 31 años, ha disputado todos los minutos del torneo en los 8 duelos ha jugado los 90 minutos de cada uno, sus ganas de sobresalir y demostrar que está en gran nivel es su forma de sentirse bien. Hay que recordar que no hace mucho tuvo que detener su carrera para ser madre, luego de un tiempo volvió y se ha mantenido en un nivel superior.

Lamentablemente no todo ha sido grato para ella, por mucho tiempo fue una de las consideradas para Selección Mexicana cubriendo muchos procesos, su cuota goleadora siempre fue su carta de presentación, y ahora que ha tenido un gran arranque en la Liga MX Femenil su oportunidad con el Tri no ha llegado. Mónica Vergara no ha llamado a jugadoras para esta convocatoria que sus números afirman que son de calidad para Selección.

Renae Cuellar es la mejor jugadora de Xolos Femenil | Foto: Captura

Cuellar es una futbolista de lo más regular, su pausas en el futbol tienden a situaciones naturales y que nunca han afectado su rendimiento. Por eso y más cosas es que se le considera una leyenda del futbol mexicano y que siga su carrera en la Liga MX Femenil le da prestigio. Solo en el último años ha marcado 18 goles y pueden ser más.

Por el momento quien está más que feliz de lo que sucede con su jugadora es Xolos que ocupa el lugar número 6 en la tabla general con 15 puntos, se ha convertido en un equipo complicado y es que la derrota y los empates las hicieron más fuertes para que ahora que ganan lo hacen con seguridad. La siguiente jornada será ante Rayadas en un partido más que complicado en donde demostrarán su gran potencial.