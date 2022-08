Liga MX Femenil: Renata Masciarelli denunció recibir insultos y amenazas de muerte por parte de un seguidor en redes

Sigue pasando estos hechos lamentables con las jugadoras de la Liga MX Femenil, ahora le toco pasar por este trago amargo a la portera del Club América, Renata Masciarelli, quien denunció a través de sus redes sociales que fue amenazada de muerte por un seguidor.

La portera del América expuso los mensajes recibidos desde su cuenta de Instagram en Twitter, donde pide que se le ayude para poder erradicar este problema, un tema que se ha venido dando en muchas ocasiones en el circuito rosa con sus jugadoras.

Masciarelli subió las amenazas del seguidores en su cuenta oficial y dio a conocer el acoso que esta viviendo por parte de un seguidor.

"Te veo y te aviento el coche hacia tu camioneta o espero afuera de los departamentos y me vale madre si eres mujer. Te meto una madriza o mis amigos (lo harán), ya les dije, les di una feria y aceptaron estarte vigilando porque crees andamos acá ya. Me vale pito que seas vieja, me voy sobre ti y te desmadro a golpes. ¿Muchos huevitos? Ahora sí vas a ver la realidad", se lee en la captura de pantalla

"¡Ah, y otra cosa!: conozco polis del sector, igual y te paran y te clavan droga o algo y vas a dar a la 50 y ni el Ame te va a sacar los paquetitos que tengas en el coche o en ti", añade el agresor.

Este es un hecho lamentable que sigue pasando en México y las jugadoras de la Liga MX Femenil, no solo hace unos semanas una misma jugadora del América también denuncio acoso de una persona en redes.

Te recomendamos leer

Scarlett Camberos también fue atacada de la misma manera en las redes sociales, donde la estaban acosando desde perfiles falsos.