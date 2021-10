Liga MX Femenil: Renata Masciarelli desea que sus guantes firmados no se vendan

Ciudad de México.- La guardameta del Club América Femenil, Renata Masciarelli, dio a conocer durante la tarde de este lunes 18 de octubre del presente, que unos guantes firmados que ella regaló a un aficionado en un acto de buena fe serían vendidos, a traves de las redes sociales.

Si bien lanzó ese primer tuit exponiendo que la persona que trata de lucrar con los objetos que pertenecen a la portera no llevaba bien escrito su apellido, pues en lugar de escribir Masciarelli esta persona cambio la letra "ce" por una "hache", situación que, lo tomó a carcajadas.

Si bien la mexicana volvió a presentar un último tuit para cerrar este tema, el cual aseguró que no externó un sentimiento que tuviera molestia en cuanto a su mensaje tras enterarse de la situación, sino de burla por lo mal que escribieron su apellido paterno, empero por necesidad espera que sus guantes no se vayan a vender.

"Oigan solo para cerrar esto, no estoy enojada, me dio risa que son mis guantes pero mi apellido está mal escrito jajaj", continúa Masciarelli en su publicación. "Fuera de eso, ojalá no se vendieran por necesidad", mencionó la número 1 de la escuadra azulcrema.

Renata Masciarelli es parte de las futbolistas que comprende mucho contacto con la afición del América Femenil cuando acuden a sus partidos. Dicha característica la coloca como una de las más adoradas del club como a la hora de responder en el campo, con fenomenales actuaciones en el torneo.

La señorita de 24 años registra los 13 partidos jugados del Grita México A2021 de la Liga MX Femenil resguardando los tres postes de la escuadra de Coapa. Suma los 1,170 minutos jugados y desde hace ya bastante tiempo se encuentra inamovible en el once titular.

