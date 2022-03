Liga MX Femenil: Renata Masciarelli, portera del América, llamó a dejar de lado la violencia en la tribuna

Para la portera del América, Renata Masciarelli, fue lamentable lo sucedido durante el partido Querétaro vs Atlas de la jornada 9 del torneo Clausura 2022 de la Liga MX, donde hubo actos violentos que sobrepasaron la tribuna del Estadio La Corregidora hasta la cancha y en los alrededores del inmueble.

Por lo tanto, la arquera hizo un llamado para que al balompié se le vea como un espectáculo puro, el cual, ofrece entretenimiento sin importar colores ni pasiones.

“Se tiene que ser tajante, fue algo muy negro en nuestro futbol, no representa lo que debemos ser, la violencia no cabe, fue un momento muy duro para nosotras también como jugadoras, porque siempre entrar a una cancha es sentir que estás a salvo y ver ese tipo de cosas no fue algo lindo de sentir, fueron días difíciles no solo como jugadoras sino como mexicanas”, manifestó.

A unas horas del Clásico Nacional entre las Águilas del América frente a las Chivas del Guadalajara, correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, que se jugará el domingo a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Azteca, la guardameta azulcrema se sumó al llamado por la paz.

“Si van al estadio que vayan a disfrutar, el que piense en otras cosas que ni vaya, los invito a ir al Azteca y vestirse de blanco, disfrutar esta rivalidad que trasciende género y edad y disfrutarlo como eso, los dos equipos tenemos un futbol muy lindo, entonces que haya cero violencia para seguir disfrutando”, manifestó.