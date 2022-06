Liga MX Femenil: ¿Retiro? Norma Palafox compartió una emotiva storie en Instagram que generó suspicacia sobre su futuro

Norma Palafox genero confusión tras subir una historia en su cuenta oficial de Instagram donde da a entender que su retiro de las canchas podría darse este año. La delantera sonorense viende de ser cortada por las Tuzas del Pachuca donde dejo números muy pobres.

La delantera no ha estado en su mejor nivel desde que regreso de un reality show, es por ello que algunos equipos no han requerido los servicios de la atacante.

Palafox viene de estar en la final del torneo Clausura 2022 con Pachuca, pero para su mala suerte no vio muchos minutos y además la perdieron ante Chivas del Guadalajara en el Estadio Akron.

La potente reflexión que fue expuesta por la atacante mexicana en su storie de Instagram, señala: "¿Por qué dejaste de jugar?, me preguntaban todo el tiempo, hasta que dije: Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno. Hubo este silencio. Yo tenía ocho años y quien me venía a ver era él. Entonces decía: Para qué más. Entonces me levanté y dije: No juego más, para nadie. Creo que fue la única vez que pensé realmente en mí, esta vez pienso en mí, siempre pensaba en la gente". Palafox, a diferencia de Carlitos, perdió a su madre hace un tiempo y a quien le ha dedicado mensajes tras la eliminación ante Chivas, como: "Se que si tú estuvieras aquí todo sería mejor" o "como quisiera contarte lo que estoy pasando mamá".

Tras la perdida de su mama, Norma Palafox no ha encontrado ese amor que le distinguía por el futbol, ahora esta sufriendo por la ausencia de la fue su fan número uno y la que siempre estuvo de su lado en los buenos y malos momentos.

Se espera que esto sea solo parte de un momento de depresión de la delantera sonorense y levante la cara y saque esa casta que la distinguió por su paso con las Chivas del Guadalajara. Se especula muy fuerte que las Rojinegras del Atlas están buscando hacerse de los servicios de la artillería sonorense.