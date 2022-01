Liga MX Femenil: Revelan la razón por la que Alicia Cervantes no estuvo con Chivas en la J2

México.- Este lunes se jugó el primer gran partido de la Liga MX Femenil en donde Tigres y Chivas midieron fuerzas y en donde todas las jugadoras quieren estar pero para sorpresa de aficionados del Rebaño su goleadora, Alicia Cervantes no apareció ni en el once titular ni en la banca lo que generó mucha incertidumbre hasta que se reveló la razón oficial por la que no alineó y es que dio positivo a Covid-19 siendo una de las 4 bajas del equipo rojiblanco para esta fecha, además del entrenador y dos más de quien no se dio nombre.

Licha quien marchaba como líder de goleo en la Liga MX Femenil luego de su doblete ante Pachuca, se perfilaba para ser la estrella del partido con un ataque prometedor de Chivas anta un equipo llamativo, estuvo entrenando al parejo de todas pero previo al viaje a Nuevo León se le notificó que había dado positivo a Covid-19 al igual Juan Alfaro quien tampoco se hizo presente en el banquillo y su lugar lo tomó Héctor Noriega como el de Alicia lo hizo Gabriela Valenzuela.

Por ahora Alicia Cervantes tendrá que esperar a que el virus le permita regresar a los entrenamientos, Chivas regresará a la actividad en la Liga MX Femenil el 24 de enero cuando reciban al Toluca en el Akron para la fecha 3, es posible que para ese partido aún no pueda regresar, todo dependiendo de cómo responda su cuerpo a los tratamientos y si no hay problemas con secuelas. Más seguro será su vuelta hasta el 28 de enero cuando Chivas visite al Necaxa para la jornada 4.

Alicia Cervantes se perdió la fecha 2 por Covid-19 | Foto: Jam Media

A falta de que se jueguen dos partidos para el cierre de la jornada 2 de la Liga MX Femenil la lucha en el goleo se ha actualizado, Alicia Cervantes quien antes de arrancar el jornada era la líder con dos goles ya ha sido superada por Sanjuana De Jesús Muñoz de Tijuana que ha marcado 3 goles, el Top 5 lo completan Destinney Duron, Nayeli Rangel y Charlyn Corral, todas con 2 goles.

El dato de la semana pasada tambien se lo llevó Licha Cervantes cuando se reveló que había marcado al menos un gol a los 17 equipos de la Liga MX Femenil jugando para Chivas, logrando una marca personal importante e histórica para ella. Asimismo se reveló que el único equipo al que no le ha podido marcar gol ni con la camiseta de Rayadas ni Atlas y mucho menos de Chivas es a su mismo equipo.