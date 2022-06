Liga MX Femenil: Roberto Medina afirma que nunca estuvo de acuerdo con la salida de Katty Martínez de Tigres

Roberto Medina fue uno de los estrategas más estable en la Liga MX Femenil al mando de Tigres de la UANL, pero en el pasado Clausura 2022 algo se rompió entre la directiva y el técnico, ya que termino con su salida del club.

Tras su salida, el estratega concedió una entrevista donde da algunos pormenores que ya no le estaban gustando en su mandado con Tigres de la UANL y donde no podía tomar decisiones ya que la directiva comenzó a hacer movimientos sin su consentimiento.

Uno de los temas en los cuáles hubo problemas, fue cuando se dio la salida de Katty de Tigres con rumbo al Club América. Roberto Medina reveló que la salida de Katty Martínez no fue decisión de él ni de su agrado, pues comenta que se le informó que Katty no continuaría en el club para molestia de Medina por perder goleadora natural. Esto pasó factura y en sus palabras, al día de hoy, Martínez no cruza palabra con él pensando que fue el responsable de su salida del club.

"Yo tampoco prefería que se fuera Katty Martínez del equipo. Esa es otra cosa que todo mundo no me perdona, incluso ella no me habla porque piensa que yo fui el que la corrí. Incluso le dije a mi directiva ¿por qué se está yendo? Me estás quitando una jugadora de tantos goles", dijo Medina.

Además comentó que se fue con un mal sabor de boca tras no lograr los resultados esperados en el torneo Clausura 2022 de la Liga MX Femenil con Tigres.

Te recomendamos leer

"Me quedé con un mal sabor de boca del último torneo, a pesar de haber mantenido el invicto casi durante todo el certamen. No haber llegado a la Final, sí deja la cuestión de qué nos pasó. No esperaba salir", dijo Roberto Medina en entrevista con Farándula Deportiva.