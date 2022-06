Liga MX Femenil: Roberto Medina estaría viviendo sus últimos minutos como DT de Tigres

México.- Los rumores en la Liga MX Femenil están a la hora del día y desde Nuevo León hay uno que ha tomado mucha fuerza en las últimas horas y se trata de la posible salida de Roberto Medina del banquillo de Tigres Femenil luego de que en los últimos torneos las cosas no han salido como se esperaba a pesar de tener una de las mejores plantillas de la categoría.

De acuerdo con el periodista Juan Buxadé el tiempo de Medina en la banca de las Amazonas ha llegado a su fin, en sus redes sociales ya da como un hecho de que el entrenador no seguirá más en el equipo y que solo es cuestión de horas para que se haga oficial para darle paso a un nuevo entrenador que aparentemente estaría llegando desde Europa.

"Roberto Medina no es más el entrenador de Tigres Femenil. El mayor de lo éxitos al gran Roberto Medina en lo que viene, estoy seguro lo tendrás figura", se lee en su publicación en Twitter. El último año para Medina no ha sido el mejor de dos oportunidades que ha tenido para llegar a 5 títulos se ha quedado en la orilla, primero con la derrota en la final ante Rayadas, luego en el Clausura 2022 cayeron ante Chivas en semifinales y fue la primera vez en años que no llegaron a la final.

Tigres Femenil tendrían nuevo entrenador | Foto: Jam Media

La afición no ha estado muy contenta con él, además de que se le juntó el tema de que se le fueron jugadoras muy queridas como María Sánchez o el caso de Katty Martínez en donde mucho seguidor del equipo considera que él tuvo que ver para que la atacante decidiera irse a otro equipo de la Liga MX Femenil, eso sin mencionar que se le ha criticado mucho su estilo de juego por lo que se podría pensar que habría algún cambio.

Ante ello se ha dado a conocer por parte del periodista David Ferrís de Radio Marca que en la mesa de Tigres se maneja el nombre de David Aznar quien tiene experiencia en el futbol femenil y más precisamente en el Real Madrid Femenil lo que le da más categoría para tomar al que posiblemente es el mejor equipo de México y de la Liga MX Femenil. Por ahora todo es un rumor pero en las siguientes horas podría haber noticias sobre el futuro del banquillo de las Amazonas.