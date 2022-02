Liga MX Femenil: Roberto Pérez aceptó que dejar ir puntos puede costarle caro a Cruz Azul

Cruz Azul no pudo mantener la ventaja ante Tijuana y terminó por repartir puntos en la Noria. Al respecto, el técnico de las cementeras, Roberto Pérez, reconoció que tendrán que mejorar en ese aspecto pues no pueden dejar ir unidades en lo que resta del torneo.

"Me tiene tranquilo que estamos jugando mejor, pero dejar ir puntos nos puede costar (...) no basta con creer que lo merecemos si no se hace en la práctica, hay que defender a muerte el gol y debíamos anotar el tercero; ésa era la idea", comentó en la conferencia de prensa posterior al juego de la Jornada 8 del torneo Clausura 2022 de la Liga MX Femenil.

Por otra parte, el estratega de la Máquina femenil aplaudió la intensidad que mostró su equipo y sobre todo los ajustes que hicieron en el segundo tiempo. Cruz Azul se fue al descanso abajo en el marcador y en menos de 10 minutos del segundo tiempo remontó, por lo que Pérez reconoció la labor de las jugadoras aunque insistió que la concentración deben mantenerla en todo momento.

"Nosotras fuimos más intensas en la recuperación. El juego se equilibró en defensa, pero no en ataque. Nos queda como reflexión que no podemos regalar ni un minuto mucho menos un tiempo del partido. No podemos regalar ni un minuto, ni mucho menos un tiempo", y añadió que Cruz Azul es un equipo que debe ser protagonista de inicio a fin, con su propio estilo de juego.

Por último, el técnico de las celestes aplaudió la labor de Tania Morales, quien marcó su primer gol con Cruz Azul y puso el marcador parcial 1-1. Además, fue el primer partido para la mediocampista que disputó los 90 minutos desde que llegó a la Noria.

Por ello, Roberto Pérez puntualizó que es una jugadora importante pero que no quieren precipitarse luego que estuvo un largo tiempo inactiva. "Tania es fundamental para nosotros, jugando 5 o 90 minutos. Todos queremos que jugadoras como ellas tuvieran más minutos pero es un proceso”.