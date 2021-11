Liga MX Femenil: Roberto Pérez reconoció que apelarán a un auténtico milagro para vencer a Tigres en Cuartos de Final

El director técnico de la Maquina Celeste del Cruz Azul, Roberto Pérez, asegura que va ser complicado vencer a Tigres de la UANL en la fase de Cuartos de Final, pero buscarán la manera de hacerle daño a un plantel muy peligroso.

Cruz Azul se verá las caras con el mejor equipo de todo el torneo regular y donde además previo a la última jornada, no ha perdido un solo gol y además suma más de 50 goles anotados en la fase regular.

El estratega de la Maquina asegura que va ser prácticamente un milagro vencer a Tigres en la Fiesta Grande, es consciente que lo superan en plantel, además afirma que se guardara a algunas jugadoras en la última jornada para llegar con mejor nivel a los Cuartos de Final.

"Sería un milagro, esa es la realidad, no tenemos que ocultar nada, precisamente por eso hice esos cambios (ante Xolos), necesito que las jugadoras estén al 100 en ese partido, entonces cuando tienes tres o cuatro jugadoras que venían de lesión hay que meterlas, ya no veníamos a jugar la calificación y eso me da la posibilidad de recuperarlas y meter lo que mejor tenemos para ese partido", explicó el entrenador de Cruz Azul.

Para su último encuentro de la jornada regular, Roberto Pérez asegura que hará algunos cambios en la defensa.

"Nos queda Monterrey que prácticamente es lo mismo, son dos equipos muy poderosos; hice dos cambios en la defensa porque necesito que las elegidas para la Liguilla tengan un poco más de ritmo", insistió Beto Pérez.

Cruz Azul se metió por vez primera a una Liguilla en la Liga MX Femenil, pero para ser su primera Fiesta Grande le toco el rival más complicados de todos, ya que será una tarea muy complicada poder vencer al líder del circuito rosa.