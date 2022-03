Liga MX Femenil: Roberto Pérez se dijo despreocupado por la falta de confianza de la afición de Cruz Azul

Cruz Azul derrotó 2-1 a Atlas este sábado en la Jornada 12 de la Liga MX Femenil y puso fin a una racha de 7 partidos sin ganar. Con ello alcanzaron la décima posición de la tabla y no pierden la esperanza de clasificar por segunda ocasión a la Liguilla.

Al respecto, el técnico de las cementeras, Carlos Roberto Pérez, destacó el buen rendimiento y consideró que en partidos anteriores el rendimiento no había sido malo, pero que no se les había dado el resultado. Asimismo, reiteró que el proyecto actual de Cruz Azul en la Liga Mx Femenil es nuevo, pero que la directiva y el cuerpo técnico mantienen la confianza en el mismo.

"Nosotros estamos convencidos en el proyecto. Es un equipo nuevo, que tuvo 14 bajas en el primer torneo, 12 en el segundo, pensamos que en éste van a ser 5-6 máximo, la idea con la directiva es reforzar al equipo más y mejor", aseguró en la conferencia de prensa posterior al partido.

Leer más: Liga MX Femenil: Estas son las convocadas de Tigres Femenil para enfrentar a Atlético San Luis

Durante la racha de 7 juegos sin ganar, un sector de la afición de Cruz Azul criticó la labor de Pérez Loarca e incluso pidieron su salida. Al respecto, el técnico de la Máquina señaló que a él no le preocupan los comentarios de los aficionados y está enfocado en que sean las jugadoras las que crean en su trabajo.

Leer más: Liga MX Femenil: Cruz Azul despierta, aprovecha localía para vencer al Atlas en La Noria

"Tienen libertad de opinión, yo en esa parte no me interesa nisiquiera entrar en polémica, lo que sí es que,quien crea en el proyecto sean las jugadoras. Eso es lo que más me interesa porque a partir de eso es que las cosas se pueden generar. De ahí, quienes han creído seguramente lo disfrutaran y quienes no lo sufrirán, pero yo no me ocupo de eso", señaló tras el triunfo ante Atlas.

Por último, consideró que la victoria además de darles la oportunidad de escalar posiciones en la tabla, será un bálsamo anímico para las jugadoras de cara al cierre del torneo. "Nos debe tener tranquilos que aún en los malos momentos no todo había sido malo. Nos cae bien la victoria para la confianza; para las jugadoras es un bálsamo importante para el cierre del torneo con mejor actitud".