Liga MX Femenil: Roberto Pérez se va dolido tras la derrota de Cruz Azul en el Clásico joven

Después de lograr una importante victoria en casa ante Necaxa el pasado fin de semana, Cruz Azul nuevamente sufrió un doloroso revés en la Liga MX Femenil, al caer este miércoles 3-0 en su visita al América. Las cementeras nunca han ganado contra el equipo azulcrema y con esta derrota quedó una vez más fuera de zona de clasificación

Al respecto, el técnico Roberto Pérez, señaló que se va dolido por el resultado y por la manera en que se dio. El estratega de la Máquina consideró que perdieron el orden tras el primer gol del América y que a partir de ese momento les costó mucho trabajo recuperarse.

"El resultado me deja dolido, el primer gol es una desatención, de ahí perdimos el orden y eso no puede pasar, la dinámica en el medio campo también nos cobró factura", y añadió que el club de la Noria nunca dará el salto de calidad en la Liga MX Femenil si no logran mayor regularidad.

"No vamos a poder ser equipo grande femenil si no entendemos que estos partidos no los puedes perder. Me ha costado transmitir esa parte, eso provoca que el equipo tenga altibajos", declaró el técnico de la Máquina, cuyo próximo partido será el domingo 28 de agosto contra Puebla.

Por otra parte, Pérez Loarca compartió que sí resintieron en medio campo la ausencia de Nancy Zaragoza, que sufrió un esguince en la rodilla. Además habló de la baja de Natalia Enciso, quien el viernes será operada por una lesión de alto grado de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha, misma que se dio durante un entrenamiento.

"El partido fue para ella, ojalá hubiera sido otro resultado", declaró el técnico celeste, quien estimó que Enciso tardará al menos 6 meses en volver a la actividad. Por último, se dijo satisfecho con el rendimiento de Karla Riley, el más reciente refuerzo de la Máquina y a quien tomará en cuenta para el partido del domingo contra la Franja.