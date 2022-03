Liga MX Femenil: Roberto Pérez todavía confía en que Cruz Azul clasifique a Liguilla

Cruz Azul cayó por una escandalosa goleada 4-0 ante Tigres y extendió a seis su racha de partidos sin triunfo en el Clausura 2022 de la Liga MX Femenil. Además, las cementeras se mantienen fuera de puestos de Liguilla y necesitarán un cierre perfecto, en un calendario complicado, para llegar a la Fiesta Grande.

En ese contexto, el estratega del equipo de la Noria, Carlos Roberto Pérez reconoció que han cometido errores en los partidos recientes, pero consideró que todavía tienen chance de llegar a Liguilla, por lo que no se darán por vencidas hasta que finalice el torneo Clausura 2022.

"Aunque aún tenemos oportunidad de calificar. Ante Pachuca debemos ir a ganar, no hay margen de error, la tarea no es fácil, pero iremos hasta dónde nos dé. No hay espacio para especular nada", mencionó el técnico al final del partido.

Cruz Azul mantuvo el empate sin goles ante Tigres el primer tiempo y en el segundo tiempo, al minuto 50, Uchenna Kanu hizo el primero de las Amazonas. La Máquina supo aguantar el resultado pero en los últimos 3 minutos del partido cayeron 3 tantos más del rival.

"Sí es preocupante porque ya llevamos dos escenarios previos a éste donde tenemos resultados a favor y los terminamos perdiendo. En tres minutos nos meten tres goles por supuesto que es preocupante, porque no es el camino por el que queremos andar", añadió el técnico.

No obstante Pérez Loarca consideró que ningún rival ha sido ampliamente superior en el torneo, y que han sido errores propios los que han sentenciado los partidos. Pero reconoció su responsabilidad al momento de hacer los cambios. "Quizá me estoy equivocando en los cambios, en el torneo pasado eran revulsivos y ahora cuando se dan los cambios se viene la desventaja, pero en este torneo no ha habido ningún equipo que nos pase por encima", sentenció.

Cruz Azul recibirá a Pachuca y Atlas en la Jornada 12 y 13, respectivamente, y después visitarán a León en su último partido de marzo y antes de la pausa por la Fecha FIFA. Las cementeras están en la posición 15 con 9 puntos, tres menos que el octavo lugar. Pero para llegar a Liguilla, tomando como referencia lo ocurrido en torneos anteriores, necesitarían al menos sumar 14 puntos de los 21 que les quedan en disputa.