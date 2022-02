Liga MX Femenil: Rubí Soto asegura que el objetivo en Chivas es ser líderes de todo en el torneo

La mediocampista sinaloense de las Chivas del Guadalajara, Rubí Soto, asegura que en Chivas uno de los objetivos que se han trazado en este torneo Clausura 2022 es el de mantener el liderato en todo el certamen.

“Sí es un poco de presión. No como lo mencionan las personas, creo que hemos tenido varios torneos en los que no hemos estado invictas, ni en primeros lugares y creo que esta vez estamos un poquito con presión porque no queremos perder ningún partido ni de visita ni de local, queremos seguir manteniéndonos en el primer lugar", comentó la jugadora en conferencia de prensa.

Soto afirma que el plantel tapatío va poco a poco en cada uno de los objetivos que se han trazado en la cancha y por el momento la ofensiva y defensiva han rendido buenos frutos en cinco jornadas.

"Esta vez queremos ser líderes de todo en el torneo, en ofensiva, defensiva, en todo y vamos muy bien, por buen camino y no tenemos que soltarnos de ahí, porque cualquier equipo te compite. Debemos seguir escalón por escalón”, agregó.

Además a jugadora sinaloense valora tener a un lado de ella en la cancha a Alicia Cervantes, quien es una jugadora que da mucha confianza en el ataque de Chivas del Guadalajara.

"Me siento muy bien, tranquila de que sé que, si tiene una, la va a meter. Desde ahí inicia la presión. Si el equipo está unido, por eso está funcionando esto. Licha es una guerrera. La asociación con ella es genial", indicó.