Liga MX Femenil: Rubí Soto desde su regreso de España no ha encontrado el gol con Chivas

Jalisco.- La que alguna vez fuera la máxima goleadora de Chivas y que se fuera al viejo continente con ese récord, hoy ha quedado a deber mucho en su regreso a la Liga MX Femenil se trata de Rubí Soto quien luego de una gran experiencia en España, para este Apertura 2021 regresó a México pero su racha goleadora ya no está.

Rubí Soto fue una de las revelaciones de Chivas en la Liga MX Femenil hace unas cuentas temporadas pues llegó a convertirse en la máxima goleadora del equipo la primera en llegar a 20 goles e imponer un récord, con ello llegó la oportunidad de ir a España con el Villarreal y la sinaloense aceptó la propuesta y con poco más de un año en el viejo continente se logró coronar y ascender al equipo, pero su préstamo culminó y regresó a Chivas.

Si bien no pudo quedarse en España, la experiencia fue algo fundamental pero que en su regreso lamentablemente no ha sido de gran ayuda. La mexicana registrada como medio ofensiva ha tenido participación en las 5 jornadas de la Liga MX Femenil y no ha podido recuperar ese olfato goleador con el que se fue, incluso en España esa función tampoco la desempeño pero la compensó con otras actividades en el campo.

Según los registros, Rubí Soto ha estado en 5 juegos, 3 como titular con 263 minutos, cero goles. Este es apenas el 5to torneo con Chivas, pero teniendo como referencia sus últimas participaciones se está quedando muy corta. Su última campaña antes de ir a España anotó 3 goles en 10 partidos, teniendo otros torneos con buen registro de 4 y 5 goles más.

Rubí Soto se ha ido en blanco en sus primeros 5 partidos en la Liga MX Femenil | Foto: Jam Media

Ahora Chivas tiene un verdadero arsenal en la delantera lo que pudo ayudar a que Rubí Soto ya no llegue plena para intentar pelear por un puesto goleador, solo para este torneo hay 8 jugadoras registradas como atacantes y una de ellas es la nueva máxima goleadora del equipo y de la Liga MX Femenil, su nombre es Alicia Cervantes quien curiosamente llegó a Chiva a cubrir el espacio de Soto y lo ha hecho muy bien.

Las oportunidades aún son muchas, con hasta 12 partidos más por delante para intentar revertir la mala racha. Este fin de semana Chivas se medirá ante Tijuana, un equipo que podría ser el parteaguas para Rubí Soto y su posibilidad de comenzar a conseguir goles y devolverle la confianza con la que se fue hace un par de torneos.