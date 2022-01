Liga MX Femenil: Sanjuana Muñoz sorprende al encabezar la lista de goleadoras del CL22

México.- Apenas se han jugado 2 jornadas de la Liga MX Femenil y ya apareció la primera gran sorpresa en el Clausura 2022 y se trata de una nueva goleadora que en torneos pasados no había explotado su talento de esa manera, se trata de la mexicana Sanjuana De Jesús Muñoz quien se ha hecho presente en el marcador más veces que otras goleadoras reconocidas. La atacante de Xolos de Tijuana ha gritado 3 veces gol en el inicio del torneo y marcha líder en ese rubro por encima de Alicia Cervantes, Katty Martínez o Desirée Monsiváis.

La Liga MX Femenil ha actualizado su portal luego de que este miércoles se jugó el último partido de la fecha 2 dejando en solitario a Sanjuana De Jesús como la goleadora de lo que del torneo, su gran inicio se ve reflejado en la posición de su equipo en el Clausura 2022 pues se han metido como el cuarto lugar con 4 puntos en busca de repetir lo que hicieron la campaña pasada de jugar en la Liguilla, ahora la atacante de 23 años las está comandando a algo similar.

Su participación en los dos partidos ha sido de 168 minutos y los ha marcado cada 56 minutos para sumar 3. Sus anotaciones llegaron en la jornada 1 ante Santos al minuto 85 para darle la victoria a su equipo 2-1 y en la jornada 2 jugada apenas el lunes pasado ayudó con dos goles para empatar el marcador de 3-3 ante el Toluca.

Este es apenas el segundo torneo de Sanjuana con Xolos, en el Apertura 2021 jugó los 17 partidos de fase regular, todos como titular pero solo anotó un gol, antes de ello jugó para León y Pachuca en donde ha sido una pieza clave pues tiene una gran cantidad de partidos, además de que ha marcado más goles con esas escuadras.

Tabla de goleo de la Liga MX Femenil | Foto: Captura

Ahora el equipo se lo ha echado en el hombro ante la falta de Renae Cuellar, la goleadora historia de Xolos Femenil, la mexicana no ha visto minutos en este arranque de la Liga MX Femenil por lo que tanto Sanjuana De Jesús como Angelina Hix se han encargado de los goles del equipo. Para esta fecha 3 Tijuana recibirá a Atlético de San Luis en donde podría aumentar su ventaja y despegarse del resto de jugadoras.

El goleo en este Clausura 2022 ha visto un gran cambio, iniciando con la líder, aunque la actual campeona se mantiene con 2 tantos pero por Covid-19 no ha podido jugar, luego en el Top 5 aparecen nombres nuevos como Destinney Duron de Toluca, Nayeli Rangel que aunque tiene gol no es muy común que sea ella la goleadora de las Amazonas y otra de las sorpresas con Charlyn Corral quien con Pachuca ya encontró la fórmula del gol. Katty Martínez ya marcó uno pero aún le falta para adaptarse del todo con América y Alison González no estará este torneo por lesión.