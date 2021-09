Liga MX Femenil: Santos Laguna el cliente favorito de Desirée Monsiváis en su camino a los 100 goles

Nuevo León.- El festejo será eterno para Desirée Monsiváis quien este domingo hizo historia con la camiseta de Rayadas de Monterrey al llegar a los 100 goles en la Liga MX Femenil lo que la convirtió en la primera jugadora en hacerlo en la historia y ser además la máxima goleadora en activo.

Pero para que Desirée llegara a esa marca tuvieron que pasar muchos años y muchos equipos a los que se les tuvo que anotar para poder cumplir con la meta. Es por eso que basados en el recuento que hizo la Liga MX Femenil, la duranguense "vacunó" a los 17 equipos pero tuvo una cierta consideración con uno al que le tomó cariño y le marcó la mayor cantidad posible.

De acuerdo con la infografía, Santos Laguna fue el equipo favorito para Desirée Monsiváis para marcar los goles en la Liga MX Femenil. En 3 ocasiones fueron la celebración del gol 10 (Apertura 2017), gol 20 (Clausura 2018), gol 40 (Clausura 2019) y el gol 50 (Apertura 2019). Por si eso fuera poco tambien es al equipo que más goles le marcó con un total de 14 de los 100.

Detalles de anotaciones de Desirée Monsiváis | Foto: Liga MX Femenil

La máxima goleadora de la Liga MX Femenil logró todo eso en solo 136 partidos, anotando goles con diferentes partes de su cuerpo, cabeza (20), pierna izquierda (11), pierna derecha (68), otro (1). A esa marca historia tambien se le une la portera Melany Villeda (Pumas) quien ha sido a la que más goles le ha hecho con 12 tantos.

Lamentablemente la hazaña de Desirée Monsiváis no pudo ser vista por todo México como se hubiera querido y es que la directiva de forma inesperada mandaron el duelo a las instalaciones del Barrial y no del estadio, además de que la transmisión no fue por Fox Sports como se tenía acordado y fue por una aplicación de Rayadas.

Santos Laguna es el cliente favorito de Desirée con 14 goles | Foto: Jam Media

Aún con todo eso la delantera agradeció a los que pudieron verlo y a los que la apoyaron. Dio gracias especiales a sus compañeras en Rayadas por apoyarla en todo momento y llegar a cumplir la meta, asimismo a la directiva por mantenerla pues ya tiene 33 años y debe hacer mucho más esfuerzo que el resto para rendir.

Sin embargo su marca será alcanzada tambien en pocos días, la delantera de Tigres Katty Martínez tambien ronda los 100 goles y aunque ya no será la primera si será una de las pocas que han podido llegar a esa espectacular marca en la Liga MX Femenil.