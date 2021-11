Liga MX Femenil: Santos pierde a su goleadora Alexia Villanueva para la ida de Liguilla

México.- El cierre de la Liga MX Femenil dejó una jugada lamentable, se presentó en el partido de Santos y Tigres en donde la delantera de las laguneras, Alexia Villanueva se llevó una tarjeta roja luego de una fuerte entrada cobre Cecilia Santiago, portera de las felinas lo que ahora provoca que la atacante se pierda la ida de los 4tos de final del Apertura 2021.

Corría el minuto 58 del segundo tiempo, las Amazonas ya lo ganaban 0-1 y en un contragolpe de las locales Villanueva buscaba el empate y a toda costa quería conseguirlo por lo que no le importó ir al choque con la portera rival. Una pelota larga Alexia Villanueva se plantó ante el rival y aunque esta ya tenía la pelota en sus manos, aún así intentó pelearla provocando un fuerte choque.

De inmediato ambas jugadores salieron disparadas y el árbitro con la tarjeta roja en mano expulsó a la jugadora de Santos que no creía lo que había pasado. Las asistencias socorrieron a la portera mexicana quien tuvo que salir del partido tras es el fuerte impacto, que dio entre su pecho y la cabeza y por seguridad fue sustituida para que se realicen pruebas médicas y descartar una lesión fuerte.

Villanueva se retiró del campo llorando y lamentándose la acción que ahora la costará a su equipo no poder estar en los 4tos de final que jugarán ante el equipo de Atlas, al menos en la ida de esta serie, pues si la Liga MX Femenil o la Comisión Disciplinaria no la sancione como una jugada mal intencionada su suspensión no debería ser de más de un partido.

Alexia Villanueva salta y golpea con la rodilla a la portera en la cabeza | Foto: Especial

Y para Santos, Alexia Villanueva es más que importante pues había sido una de las jugadoras que había jugado los 17 partidos como titular, con 1446 minutos, un 94% del total, además lo que más le va a pesar es que es la goleadora del equipo con 11 tantos y a sus solos 18 años. Ya la sanción está y no le quedará más que cumplirla. El caso de Ceci Santiago no han revelado la gravedad de su lesión, más tardar será para el transcurso de la semana.

La jugadora se vio sorprendida por la expulsión alegando que no había intención | Foto: Especial

Alexia Villanueva por el momento estará reportando con la Selección Mexicana Sub-20 para seguir con el proceso de formación, junto a ella estarán Tatiana Flores y Paola García como las delanteras, ya conocidas para ella por los partidos que han jugado juntas antes. La Liga MX Femenil regresará a la acción hasta el 5 de diciembre luego de la fecha FIFA del final de mes.