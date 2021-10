Liga MX Femenil: Santos quiere aprovechar el mal momento del Atlético San Luis esta jornada 14

Santos Laguna ha mantenido una buena contundencia en lo que va del torneo Apertura 2021 de la Liga MX Femenil, pero a solo unos partidos de finalizar la fase regular, el objetivo de las Guerreras es cerrar con buenos puntos que las ponga entre los tres mejores equipos.

Las Guerreras han demostrado un gran futbol y un buen juego en conjunto en lo que va de la fase regular y esta jornada 14 quieren demostrarlo en su partido contra el Atlético de San Luis.

Si bien en el papel las potosinas no se ven como un rival complicado, Santos Laguna no puede confiarse y dejar que el equipo rival comience a hacer su juego en la jornada 14 de la Liga MX Femenil.

Santos Laguna viene de dar un golpe de autoridad la jornada pasada al vencer con marcador de 2-0 a los Pumas de la UNAM y asegurar el cuarto puesto de la tabla general con un total de 27 unidades.

Por su parte, el Atlético San Luis viene de empatar a un gol con la Franja del Puebla y se ubica en el puesto 14 con solo once unidades hasta el momento en el torneo Apertura 2021.

El equipo de Santos necesita ganar ante el Atlético San Luis y que Chivas del Guadalajara pierda contra el Puebla para poder posicionarse en la tercera posición y bajar al cuarto puesto a las tapatías.

Santos Laguna cuenta con una encendida Alexia Villanueva que suma 10 anotaciones en la fase regular y esta entre las mejores goleadoras de la tabla general. A pesar de no haber marcado la jornada pasada, e so no quita la peligrosidad de la atacante para este duelo de la fecha 14.