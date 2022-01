Liga MX Femenil: Sarah Luebbert afirma que fue su decisión quedarse en América

La jugadora estadounidense Sarah Luebbert asegura que esta muy contenta con el equipo de las Águilas del América en la Liga MX Femenil y es por ello que tomo la decisión de quedarse en el conjunto de Coapa y no regresar al Chicago Red Stars.

"Chicago Red Stars me ha apoyado en todo momento en esta etapa, ellos me dieron la oportunidad de que yo tomara la decisión, y creo que lo mejor era extender mi contrato aquí, estoy agradecida con el apoyo que me brindaron", declaró la jugadora en entrevista con RÉCORD.

Luebbert se ganó el cariño y aprecio de los aficionados de las Águilas del América en la pasada fase de la Liguilla ante las Chivas del Guadalajara en Cuartos de Final y luego en Semifinales ante Tigres de la UANL.

"Yo estoy muy agradecida con el apoyo que he recibido de los aficionados, yo quiero ofrecer mi mejor versión y jugar para ellos, eso me tiene muy emocionada, yo solo quiero jugar mejor", confirmó la delantera.

La norteamericana se dice muy agradecida de permanecer en el conjunto de Coapa en la Liga MX Femenil.

"Estoy muy agradecida por el apoyo que nos dio la afición el torneo pasado, espero verlos a todos en este nuevo campeonato", añadió.

Sarah Luebbert esta emocionada por las nuevos refuerzos que han llegado al equipo y se encuentra animada de jugar al lado de Katty Martínez y Alison González.

"Me siento emocionada por todas las compañeras que llegaron, estoy feliz por jugar con ellas, pero lo que importa es lo que hagamos dentro de la cancha, creo que tenemos que enfocarnos, entrenar fuerte y ofrecer nuestra mejor versión", finalizó Sarah Luebbert.