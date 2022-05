Liga MX Femenil: Sarah Luebbert rompe en llanto tras eliminación y su último juego en México

México.- Se vienen algunos cambios en la plantilla para el Club América Femenil y uno de los más dolorosos para la afición y la Directiva es la salida de Sarah Luebbert quien este domingo vivió su último partido como Águila ya que al terminar su participación en la temporada de la Liga MX Femenil su contrato de préstamo culminaría y tendrá que reportar con el club dueño de su carta que es el Chicago Red Star de la NWSL.

Este domingo América se jugaba su pase a las semifinales de la Liga MX Femenil ante Pachuca, pero no pudieron dar el partido que esperaban y el resultado no fue el esperando consumando así su eliminación y de paso el fin de Sarah Luebbert en México. Una vez se dio el silbatazo final la jugadora número 22 no pudo contener el llanto y entre lagrimas agradeció a los aficionados que se dieron cita en el Estadio Azteca.

La conexión que la jugadora hizo con sus compañeras y con la afición fue lo que hizo que se convirtiera en una de las favoritas, aparte de su gran calidad para jugar futbol pues de toda la Liga MX Femenil era una de las mejores extranjeras que habían llegado en la primer camada de futbolistas de otro país. La afición es ahora una de las más afectadas ya que desean que se quede pero por más trabajo de Claudia Carrión, Directora Deportiva de las Águilas no se llegó a un acuerdo con su equipo.

Sarah Luebbert rompe en llanto tras eliminación de América | Foto: Captura

Si bien es sabido que Sarah solo estaría este torneo más en América, la afición tiene la esperanza de que la directiva pueda hacer algo para extender más su estancia en el equipo o pueda comprar sus derechos para retenerla de forma permanente. De momento las redes sociales del equipo no han dedicado algún mensaje de agradecimiento a la futbolista pues el torneo culminó para ellas este domingo, en caso de no encontrar la forma se hará oficial su salida en los siguientes días.

Ahora el número 22 de América Femenil quedará libre con la oportunidad de ser ocupado por otra jugadora del plantel actual o alguna nueva que llegue al equipo. Con esto tambien América podría salir de nuevo al extranjero a buscar a una nueva jugadora para suplir la baja de Luebbert. La jugadora de 24 años debutó un 30 de agosto de 2021 y jugó un total de 21 partidos de fase regular con 1408 minutos y 7 goles, mientras que en la fase final estuvo en 6 partidos, 517 minutos jugados y 2 goles.

Junto con ella tambien se dio a conocer que el entrenador Craig Harrington ha dejado de ser el DT del Club América por lo que los cambios serán totales, se espera que dentro de algunos días se anuncien al nuevo encargado del equipo y los movimientos para el Apertura 2022.