Liga MX Femenil: Scarlett Camberos pide disculpa tras agresión a jugadora rival

México.- Luego de que su nombre fuera tendencia por muchas horas, Scarlett Camberos rompió el silencio y utilizó sus redes sociales para pedir una disculpa y aceptar su error al reaccionar de forma agresiva ante la marca de una jugadora de Club Pachuca en la ida de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil. La jugadora del Club América mencionó que se arrepiente de su acción y aceptará cualquier sanción que con ello traiga.

A través de su cuenta de Twitter la mexicana compartió un mensaje corto pero explicando que se equivocó y que no lo volverá a realizar en algún otro partido. "Entiendo que el jalón de ayer (jueves) no estuvo correcto. Reaccioné sin pensar a la constante agresión de la otra jugadora cuando entró y estoy lista para asumir cualquier consecuencia. Sigo aprendiendo y mejorando. No vuelve a pasar", se lee.

A horas de la publicación de la goleadora de las Águilas, ya ha tenido miles de likes y cientos de compartidas y comentarios en donde los aficionados de la Liga MX Femenil le apoyan especialmente los americanistas y de otros equipos al reconocerle que haya pedido la disculpa y acepte cualquier castigo que con ello pueda llegar. Aunque tambien hubo quien no estuvo satisfecho con sus palabras y solicitan la inhabilitación para el siguiente partido.

Scarlett Camberos se disculpa por su agresión | Foto: Captura

Ahora lo que queda es esperar la resolución de la Comisión Disciplinaria, se puede resolver más tarde este sábado o domingo por la mañana antes del partido de vuelta de la Liga MX Femenil en los Cuartos de Final ya que el América vs Pachuca se jugará el día domingo.

Qué hizo Scarlett Camberos

Durante el partido de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2022 entre Pachuca y América en el Estadio Hidalgo, sobre el minuto 84 del segundo tiempo la jugadora del Club América, Scarlett Camberos y Daniela Arias tuvieron un altercado, mientras esperaban que el balón llegara al área ambas jugadoras tuvieron un roce que no agradó nada a la número 24 de las águilas que decidió tomar acción contra la rival jalándola del cabello logrando tirarla al pasto.

Esta jugada no fue vista por el cuerpo arbitral y por ende no hubo sanción para la americanista pero las cámaras captaron el momento y este se viralizó en redes donde se ha pedido una sanción para la jugadora por la agresión, teniendo como la referencia de la suspensión de Bianca Sierra por un golpe sin balón sobre Katty Martínez. Ahora se pide algo similar la para atacante.