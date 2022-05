Liga MX Femenil: Scarlett Camberos se lleva las criticas por una agresión sobre su rival

México.- Una vez más la Liga MX Femenil deja una imagen pocas veces vista en el circuito rosa, una agresión flagrante en donde Scarlett Camberos del Club América se olvidó del balón e intentó detener el paso de Daniela Arias a como diera lugar, solo que hizo algo que causó indignación y enojo tanto de jugadoras como de aficionados y es que la jaló del cabello, acción que ahora es solicitada para una sanción.

Esto se dio apenas este jueves en el inicio de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil, América visitó el Estadio Hidalgo con un mejor cierre pero en la cancha las cosas fueron diferentes, Pachuca se adueño del tramite del juego y del marcador lo que comenzó a generar algo de presión en los rivales al punto de cometer la agresión.

Corría el minuto 84 del segundo tiempo, ya Pachuca tenía el control del juego con un 2-1 en el marcador y dentro del área de Pachuca se dio la jugada. Ahí Camberos y Arias forcejearon una con la otra, pero fue la americanista quien hizo más evidente su molesta al tomar del cabello a su rival y jalarlo con fuerza hasta derribarla. Dicha acción no fue sancionada como falta ya que el cuerpo arbitral no se percató de ello, por lo tanto Camberos no fue amonestada.

Scarlett Camberos se olvidó del balón y agredió a su rival | Foto: Captura

Si bien los árbitros no se dieron cuenta pero en redes sí, desde el momento en el que se dio la jugada se comenzaron a compartir imágenes con ese mismo momento. Y se ha comenzado a pedir la inhabilitación de parte de la Comisión Disciplinaria por la acción de la número 24. De momento no se ha dicho nada, pero Pachuca podría hacer algo al respecto si lo considera indispensable pues sabe que Camberos es una de las más importantes de América en el ataque y el no tenerla en el campo podría ser una ventaja.

Esta acción se ha comparado con la que se dio apenas el fin de semana pasado en Nuevo León en donde Bianca Sierra tambien tuvo un acto que fue sancionado luego de un brutal golpe sobre Katty Martínez, por ello la Liga MX Femenil le suspendió un partido, mismo que ha cumplido en la Ida de los Cuartos de Final. Ahora se espera que ese mismo castigo aplique para la atacante americanista.

Ahora América y Pachuca se volverán a medir en la vuelta de los 4tos de final este domingo 8 de mayo en la cancha del Estadio Azteca, ahí las Águilas buscarán remontar el partido y seguir en búsqueda del título. Los resultados que le ayudan a seguir vivas en la competencia son empatar el global y avanzarían por mejor posición en la tabla o ganar el juego, Pachuca ganado o manteniendo el resultado avanzaría, para esta nueva edición del Clausura 2022 el gol de visitante ya no es criterio de desempate.