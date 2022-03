Liga MX Femenil: Se dan a conocer horarios y fechas de los 6 partidos pendientes de la Jornada 9

México.- Poco más de dos semanas han pasado desde que se vivieron los momentos de violencia más grandes del futbol mexicano en la cancha de La Corregidora de Querétaro lo que hizo que toda participación se detuviera, incluyendo la Liga MX Femenil quien dejó 6 partidos pendientes de su Jornada 9. Hoy luego de tantos días el circuito rosa dio a conocer las nuevas fechas y horarios para esos partidos y que de esa manera ya todos los clubes tengan sus partidos equilibrados con el resto de conjuntos.

A través de la página oficial de la Liga MX Femenil se pudo ver que se han actualizado los datos, estos en el apartado de "Partidos Pendientes", junto al lado del calendario normal de la competencia. Ahí ya puede verse todos estos partidos con sus nuevas fechas. Las sedes que se tenían se mantienen pero la fecha y hora se modificó. Se jugarán el día 10 de abril al 14 del mismo mes.

El primer duelo que se jugará será el León vs Rayadas el 10 de abril, para el día 11 se jugarán 4 partidos más en donde están el Atlético de San Luis vs Puebla, Toluca vs Cruz Azul, Chivas vs FC Juárez y el Santos vs América. El último partido se jugará hasta el 14 de abril cuando Tigres reciba a Querétaro. De esa manera se confirma que para mediados del siguiente mes ya todos los clubes tendrían que tener la mayoría de sus duelos.

En el mismo aparatado se tiene aún como pendiente del partido de Querétaro vs Atlas que ese se tiene programado en la Jornada 10 pero al los dos equipos que tuvieron conflictos en la Liga MX se decidió que iban a reprogramarlo para darle las garantías a todas las jugadoras aunque no tuvieran nada que ver con lo hechos violentos del pasado 5 de marzo.

Juegos pendientes Jornada 9

León vs Rayadas | 19:00 pm | Sin transmisión | 10 de abril

Atlético de San Luis vs Puebla | 17:00 pm | ESPN | 11 de abril

Toluca v Cruz Azul | 17:00 pm | TUDN | 11 de abril

Chivas vs FC Juárez | 17:00 pm | Fox Sports | 11 de abril

Santos vs América | 19:00 pm | Fox Sports | 11 de abril

Tigres vs Querétaro | 21:00 pm | TUDN | 14 de abril

La Liga MX Femenil por ahora si permite el acceso del público en general, no tienen alguna restricción para que aficionados de otros clubes hagan el viaje, siempre y cuando no pertenezcan a una barra de la Liga MX. Han lanzado algunas campañas para detener la violencia en los estadios y esperan que así sigan los duelos de aquí al termino del torneo con cero incidentes, aunque en el futbol femenil en los pocos 5 años desde su fundación no han tenido problema alguno.