Liga MX Femenil: Selección Mexicana revela a las 26 convocadas para el amistoso ante Colombia

México.- A través de un comunicado la Selección Mexicana Femenil ha revelado la convocatoria oficial de 26 jugadoras para el partido amistoso ante su similar de Colombia como parte de su proceso de preparación rumbo a los proyectos del equipo mexicano.

"La Dirección General Deportiva da a conocer la lista de jugadoras de la Selección Nacional de México Femenil para el partido de preparación ante Colombia, que se llevará a cabo el martes 21 de septiembre a las 19:00 horas, en la cancha del Estadio Azteca", se lee.

Mónica Vergara sorprendió con su llamado pues de las 26 elegidas pareciera que pudo haber optado por otras futbolistas que en la Liga MX Femenil están dando un gran torneo. Lo que dejó claro es que respetó a Tigres Femenil y les quitó la menos cantidad de jugadoras para que pudieran enfrentar su amistoso ante el Houston Dash.

Leer más: Liga MX: Jesús Dueñas no seguirpa en Tigres; su destino sería la MLS

Una de las ausencias más marcadas es la de Katty Martínez que como líder de goleo de la Liga MX Femenil no aparece, otra de la que se esperaba que podría formar parte y que el final no fue así, es la mediocampista de Santos Laguna Cinthya Peraza quien marcha tambien goleadora pero no fue tomada en cuenta.

Convocatoria Selección Mexicana Femenil | Foto: Twitter SMF

En la delantera hay dos sorpresa como Myra Dalgadillo que pertenece al SC Braga y tambien el llamado de Viridiana Salazar que con Pachuca ha hecho un gran trabajo como goleadora en el torneo local y ha despuntado en el Apertura 2021.

De las 26 jugadoras, 17 pertenecen a la Liga MX Femenil dando valor a lo que se hace cada fin de semana en torneo local, el resto son de mexicana que juegan en el extranjero principalmente en Europa y otras más en Estados Unidos.

Convocatoria Selección Mexicana Femenil

Porteras

Melany Media, Emily Alvarado e Itzel González

Defensas

Jocelyn Orejel, Mariana Cadena, Jimena López, Kenti Robles, Cristiana Ferral, Laura Parra, Reyna Reyes, Anais Rodríguez.

Medias

Carolina Jaramillo, Daniela Espinosa, Joselina Montoya, Rebeca Bernal, Diana Evangelista, Diana García, Anika Rodríguez, Nancy Antonio, María Sánchez, Maricarmen Reyes y Briana Campos.

Delanteras

Alison González, Alicia Cervantes, Viridiana Salazar y Myra Delgadillo

Las 26 jugadoras reportarán el día 12 de septiembre cuando culmine la jornada 8 de la Liga MX Femenil, las que juegan el día lunes se integrarán luego desu participación. La concentración será en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF.