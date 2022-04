Liga MX Femenil: Selene Cortés ha regresado al entrenamiento con Pachuca tras lesión

México.- Este lunes el Club Pachuca dio a conocer el reporte del Primer Equipo en donde se pudo confirmar que la defensora mexicana Selene Cortés ha regresado a los entrenamientos con el equipo de las Tuzas luego de su complicada lesión en una de sus rodillas, si bien la futbolista ya pudo estar en el campo, aún tiene que pasar al menos 1 mes más para que esté totalmente recuperada.

A través de un video, una de las jugadoras icónicas de la Liga MX Femenil confirmó que está de vuelta con un trabajo especial para recuperarse de su lesión, aseguró que se siente bien y con mucho animo de pronto regresar al campo, "Muy bien, muy emocionada por ya regresar a jugar, estaba esperando esto desde hace un mes que se dio el tiempo de mi lesión y motivada de poder iniciar de este proceso que es volver a la cancha y a los partidos", comentó la jugadora.

Selene Cortés a pesar de que se ha perdido prácticamente varias jornadas destacó las cualidades de su equipo y todo lo bueno que había estado haciendo hasta antes de la goleada que recibió el equipo el pasado fin de semana, "Hemos tenido buenos momentos como todo equipo, hay bajas y altas pero estamos tratando de olvidar lo que pasó el partido pasado, ya estamos calificadas a Liguilla, nuestro objetivo es el campeonato y pensar en lo que viene", dijo la número 15 de las Tuzas.

La defensora de las Tuzas jugó de la jornada 1 a la 6 como titular en 5 juegos y bastantes minutos, su última participación la tuvo en la Jornada 6 ante FC Juárez el 7 de febrero, desde entonces que no aparece en un partido, Pachuca informó en un comunicado que se había operado a la jugadora pero no dieron a conocer procedimientos se le realizaron o que tan grave, pero al parecer no lo fue ya que solo unos meses estuvo fuera de toda acción.

Pachuca fue uno de los equipos de la Liga MX Femenil que no tuvieron actividad en esta fecha FIFA, más de la mitad de los equipos do se detuvieron por la fecha pendiente de la jornada 9, serán dos emanas en donde el equipo buscará tener un mejor cierre y evitar goleadas como la que vivió ante Rayadas y no perder más lugares en la tabla.