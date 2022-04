Liga MX Femenil: Semana de Clásicos ¿Cuál generará más interés a la afición?

México.- La semana de los Clásicos de la Liga MX Femenil ha llegado, este sábado 23 de abril y lunes 25 de abril serán las fechas en las que todos los seguidores se pondrán muy al pendiente de lo que pasará en el Atlas vs Chivas y el Rayadas vs Tigres, dos de los juegos más esperados por toda la afición, tanto de los equipos como de los que no son fans pero gustan del buen espectáculo y más cuando los equipos llegan en su mejor momento.

La gran travesía iniciará este sábado 23 de abril, cuando el Clásico Tapatío de inicio desde la cancha del Estadio Jalisco, Atlas y Chivas, dos conjuntos que en cualquier categoría siempre dan gran partidos y sobre todo entretenidos al punto de que la rivalidad se mantiene como solo se puede en Jalisco. En esta ocasión el Rebaño llega en una mejor posición, pero eso no detiene al Atlas que tiene sus puntos fuertes para buscar el triunfo.

Por ahora lado para el lunes 25 de abril desde la Sultana del Norte, se jugará el Clásico Regio o como a muchos les gusta llamarle, el nuevo Clásico Nacional de la Liga MX Femenil, pues cuando se enfrentan Rayadas y Tigres es para un gran duelo de poder a poder y más cuando los dos equipos están pelando de lleno la cima de la tabla general y el resultado de este partido podría definir ese aspecto.

Ambos juegos son bastante llamativos y cada uno tendrá a su afición bastante centrada en el resultado del juego, además ayuda que sean en días diferentes para evitar intervenir las señales y se complicara poder ver ambos. Aún así en la Liga MX Femenil aficionados de todos los equipos tienen una preferencia marcada por el Clásico entre Rayadas y Tigres pues siempre dan una gran muestra de futbol y con ello partidos más espectaculares por lo que se espera que el duelo del siguiente lunes tenga la mayor atención del circuito rosa.

Alguno de estos dos partidos estarán en competencia para desbancar el juego de la Jornada 10 del América vs Chivas que hasta el momento en la Liga MX Femenil tiene la cifra más alta de televidentes y quieren ser ahora ellos los que puedan ser el juego más visto del Clausura 2022. De momento todo se mantiene en expectativa respecto a los partidos y es que se tiene una gran confianza de que serán duelos importantes.

Dónde y a qué hora verlos

La Jornada 16 de la Liga MX Femenil arrancará este viernes con un par de partidos, pero los duelos que todos esperan se jugarán el día sábado 23 de abril, en donde el Atlas recibe en el Jalisco a Chivas en punto de las 12:00 pm, un juego con un horario especial, la transmisión estará a cargo de TVC Deportes. Mientras que el juego en Nuevo León cerrará la jornada el día lunes 25 cuando el juego inicie a las 21:00 pm y podrá verse en vivo por la señal de Fox Sports Premium.