Liga MX Femenil: ¡Sí son refuerzos! La nuevas Águilas le han dado puras alegrías al Club América

México.- Los resultados del Club América ya están llegando, luego de romper el mercado de invierno al inicio de la Liga MX Femenil y levantar expectativas, las Águilas ya son consideradas grandes candidatas a pelear los lugares importantes en este Clausura 2022 y es que en 7 semanas del torneo ha dejado claro que hicieron las mejores contrataciones y lo mejor de todo es que han comenzado a dar respuesta con goles y trabajo en equipo que se interpretan como goles y puntos.

La última gran demostración la dieron este jueves con el arranque de la jornada 7 en donde el América visitó al Club León y que luego de ir abajo en el marcador solo hicieron que despertaran a las jugadoras azulcremas y es que las figuras fueron dos refuerzos que desde que tomaron un lugar en el once de Craig Harrignton no han dejado de sorprender con goles y asistencias, sus nombres son Scarlett Camberos que se mandó un triplete y a Nicolette Hernández quien descontó para el 1-4 final en favor del América.

Ellas han sido parte de las jugadoras que llegaron como refuerzos para este Clausura 2022 y luego de varios partidos ya han dado de que hablar por su gran proyección desde el mediocampo al ataque y con la culminación de sus jugadas principalmente con centros y asistencias como tambien con goles como ahora se demostró. Y solo han sido un par de todas las que han llegado ya que a ellas se le suma Katty Martínez quien ya marcó 5 goles y llegó a 100 anotaciones en la Liga MX Femenil y han logrado solo sumar puntos.

Club América felices de los buenos resultados en el torneo | Foto: Twitter Club América Femenil

Aunque tambien hay otra jugadora que aunque no se ha dejado ver mucho tambien ha aportado a la causa como Kimberly Rodríguez quien ha sido titular en la mayoría de los partidos en la zona defensiva, a ellas se le suman dos jugadoras más como Alison González que no ha podido jugar por una lesión y junto a ella Andrea Hauksdóttir quien llegó como la última jugadora de refuerzo y de la que se espera para su debut pues aún no ha sido registrada.

Números de los refuerzos

Kimberly Rodríguez: 6 juegos (5 titular) 446 minutos jugados

Nicolette Hernández: 6 juegos (0 titular) 1 gol, 120 minutos jugados

Scarlett Camberos: 7 juegos (6 titular) 4 goles, 531 minutos jugados

Katty Martínez: 6 juegos (6 titular) 5 goles, 503 minutos jugados

Alison González: Aún no debuta (Lesión)

Andrea Hauksdóttir: Aún no debuta (Falta registro)

Luego de los resultados de este jueves con el inicio de la Liga MX Femenil en su jornada 7, América se quedó con la primera posición con 16 partidos, producto de 5 ganados, 1 empate y 1 derrota. Aunque aún deben esperar para el resto de la jornada que continua este viernes. Pueden ser superadas por Rayadas y Chivas, podrían bajar hasta la tercera posición como máximo.

América volverá a jugar en la Liga MX Femenil hasta el 28 de febrero ya que el torneo parará algunos días para la realización de un par se fechas FIFA para el Mundial de 2023. Su rival para esa fecha será el equipo de Mazatlán FC en donde esperan seguir sumando más unidades y acercarse al primer objetivo que es la calificación a la Liguilla.