Liga MX Femenil: Silvana Flores podría ser nueva jugadora de Rayadas

México.- La Liga MX Femenil estaría cerca de anunciar un bombazo en el que se involucran Rayadas de Monterrey y la familia Flores y es que Silvana Flores estaría en el radas del equipo regiomontano al punto de que estaría arribando a la ciudad en las siguientes horas para sellar los detalles y fichar con el equipo que apenas en el Apertura 2021 ganó su segunda estrella de la categoría.

Según han dado a conocer en Fox Sports, el reportero Sergio Treviño las cosas están muy adelantadas ya que la jugadora quien llegó a estar con el Tottenham, Chelsea y otros equipos en Inglaterra podría ser una de las bombas de la Liga MX Femenil. Flores quien junto con sus hermanos, Tatiana y Marcelo militan en el futbol de Europa desde hace algunos años y han destacado gracias a buen futbol.

"Silvana Flores quien jugara para el Tottenham Hotspur y seleccionada nacional llegará a Rayadas como refuerzo. Hoy estará llegando a la ciudad para ultimar detalles de su incorporación al equipo regiomontano", se lee en la publicación. Silvana Flores nunca ha jugado en la Liga MX Femenil su formación la ha tenido en Canadá e Inglaterra al punto de haber representado a ambas selecciones como tambien lo ha hecho con la Selección Mexicana con la que por ahora se ha decidido representar.

Silvana Flores estaría cerca de llegar a Rayadas | Foto: Captura

Las Rayadas de Monterrey sería un lugar en donde tendría que llegar pelear un lugar, tal y como se vio en la temporada pasada y en la del título, Eva Espejo prioriza el buen funcionamiento y coloca a quienes están mejor por lo que deberá estar al 100% para ser de las titulares. Su llegada estaría cubriendo la baja de Nicole Pérez quien no estará en la siguiente temporada por una lesión.

De momento en el equipo regiomontano no hay alguna versión sobre la posible incorporación, solo quedará esperar para que se revele la situación real de la jugadora. Silvana junto a su hermana eran recurrentes en las convocatorias de Maribel Domínguez pero en la última convocatoria de la Selección Mexicana Sub-20 no las convocó par el Torneo Sub Ladies que se disputará en Francia.

Rayadas se prepara para tener un torneo de Liga MX Femenil en donde despunte como lo hizo en los últimos dos torneos, pero ahora si culminando con el título que es la principal consigna para poder pelear ante Tigres por los puestos importantes.