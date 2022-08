Liga MX Femenil: ¡Sin descanso! Después de horas de viaje, Rayadas enfrentará a Mazatlán este lunes

La Jornada 8 del Apertura 2022 de la Liga MX Femenil finaliza este lunes, a excepción del juego entre Puebla y América que se reprogramó para septiembre. Las Águilas participaron en la Women's Cup, en la que lograron el tercer lugar, por lo que se pospuso su compromiso.

Distinto al caso de Rayadas de Monterrey, que también tuvo compromiso internacional pero su juego no se reagendó, por lo que tuvieron que viajar y este lunes enfrentarán a Mazatlán, sin un poco descanso. Las dirigidas por Eva Espejo realizaron un largo viaje este domingo, por lo que habrá que ver si no les pasa factura.

El equipo regio jugó la final de la Women's International Championship Cup el pasada sábado 20 y cayó 4-0 contra el Lyon. Pero no tuvieron tiempo de lamentarse pues de inmediato el domingo tuvieron que viajar de Portland a Guadalajara, para de ahí trasladarse a Mazatlán.

Según diversos reportes, el equipo de Rayadas llegó a la ciudad porteña ya entrada la noche, por lo que apenas tuvieron la mañana de este lunes para hacer un poco de preparación para el juego ante las Cañoneras. Hasta el momento, ni el club ni la Liga MX Femenil precisaron por qué el juego no se reprogramó.

Lo anterior llama la atención porque el juego de la Jornada 9, en el cual las regias se medirán ante Toluca, sí se cambió de fecha y se retrasó un par de semana. No obstante, el de la Fecha 8 no se modificó y ahora Eva Espejo tendrá que administrar a sus jugadoras para que no sufran por el viaje y la carga de trabajo.

Te recomendamos leer

Mazatlán llegará a este partido tras caer 8-0 ante Tigres en la jornada pasada. Mientras que en sus dos últimos juegos de Liga MX Femenil, Rayadas goleó 4-0 a Necaxa y 3-0 a León, por lo que a pesar del cansancio, tiene argumentos para sumar otro triunfo por goleada.