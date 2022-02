Liga MX Femenil: Sofía Álvarez no ve gran diferencia futbolística entre México y España

Este 2022, Sofía Álvarez se unió a la lista de jugadoras que han emigrado de la Liga MX Femenil a Europa. La defensa salió de Gallos Femenil para fichar con el Valencia, equipo con el cual ya debutó el pasado 6 de febrero en el Derbi valenciano ante el Levante.

Álvarez Tostado se ha adaptado poco a poco en el futbol español, el cual consideró que no es tan distinto al mexicano. Para la zaguera, a nivel deportivo tampoco hay una gran diferencia entre México y España, por lo que con un poco más de trabajo la Liga MX Femenil podría equiparar su nivel.

"Falta visualizar los partidos, que no tienen tanta visualización aquí. Por ejemplo mis partidos no los pasan por tele, ni por Facebook, ni por intenter. Aquí lo que faltaría yo creo que es eso; apostar por el futbol femenil. La verdad que hablando de futbol, no le veo mucha diferencia, entonces en unos años yo creo que la liga mexicana estará peleando también", opinó en entrevista con la Liga MX Femenil.

Sofía Álvarez compartió que se ha acoplado muy bien a la rutina de entrenamientos con el Valencia, con el trabajo de cancha y de gimnasio. De igual manera, relató que se siente muy contenta por la manera en la que se dieron las cosas en su debut.

"Yo pude debutar en un partido pasado, no se hizo. Pero justo las cosas se acomodaron en ese día. Me tocó en un partido en el que ganamos, la verdad que eso fue lo más importante para mí. Y claro me hubiera gustado meter un gol pero no se pudo", señaló la defensa de 21 años.

La queretana recibió su primera convocatoria para el duelo ante el Levante y debutó al jugar 6 minutos tras sustituir a Esther Martín. A la siguiente semana la mexicana se quedó en el banquillo ante el Alavés y ahora esperará para sumar minutos contra el Granadilla Tenerife en los octavos de final de la Copa de la Reina, el próximo miércoles 2 de marzo.