Liga MX Femenil: "Son ganadoras": Carmelina Moscato sobre Tigres Femenil

México.- Luego de sus primeros días como Directora Técnica de Tigres Femenil, Carmelina Moscato dio su primera conferencia de prensa en donde destacó la actitud y la forma en la que se encontró al equipo a las que definió como ganadoras por su gran entusiasmo para hacer las cosas. Asimismo aceptó que este reto será uno de los más importantes de su carrera pues sabe que llega directo a buscar el título en la Liga MX Femenil.

Moscato se presentó a los entrenamientos la semana pasada con Tigres Femenil en donde tuvo el primer acercamiento con las jugadoras, habló con muchas de ellas y recabó información. En su primera intervención dejó claro que a todas las ve como unas ganadoras y con mucho talento lo que le da buen augurio para competir en la campaña que está por iniciar.

"Desde que llegué, vi a las jugadoras, al equipo, son ganadoras, su mentalidad es así, siempre buscan la victoria. Me enfoqué en observar, es un equipo que tiene mucho talento, busca siempre crecer, están atentas a las instrucciones, a ser mejores, son practicas para crecer. He visto como dominan el balón y es un equipo ganador", dijo la canadiense en conferencia de prensa recogida por Once Diario.

Lo que si entendió desde el momento uno es que Tigres es en la Liga MX Femenil el equipo más ganador por lo que deberá hacer el trabajo para ese equipo y que desde el primer partido estarán encaminadas para buscar el título que es para eso que el equipo está formado. Explica que la presión es algo que tendrá en cualquier trabajo pero que aprenderá a sobrellevarla una vez que conozca cómo es el futbol mexicano.

"En tiendo la presión y el trabajo que se tiene que hacer, y la expectativa de las personas. No he estado antes aquí, pero debo vivir la experiencia y conocer la verdadera presión. Jugar en el Volcán es una experiencia importante, no es cualquier cosa y espero que las jugadoras crezcan", finalizó la entrenadora. Tigres tiene poco más de dos semanas que inició con su preparación para el siguiente torneo pero han tenido que hacerlo por parte debido a que no tienen a su plantilla completa.

Carmelina Moscato no ha podido conocer a todas las jugadoras debido a que muchas de ellas estuvieron en concentración por unos días con la Selección Mexicana, aún así regresaron unos días pero se volvieron a ir por lo que será algo complicado en ese tema pues tambien entiende que no siempre podrá contar con todas las jugadoras dado que Tigres es de los clubs que más futbolistas aporta al Tri.