Liga MX Femenil: Stefani Jiménez llega motivada y emocionada por enfrentar a Tigres de la UANL

La portera del equipo del Atlético San Luis, Stefani Jiménez, se dice lista y emocionada para enfrentar este lunes en la jornada cinco del torneo Grita México AP2021 a las Tigres de la UANL, quienes marchn con marca perfecta en la Liga MX Femenil.

Previo a su duelo de mañana en el estadio Universitario de Monterrey, la portero se kostro tranquila ante el reto que tendrán este lunes ante las invictas en su propia cas en la quinta jornada.

"Me siento muy motivada y emocionada de enfrentar a Tigres de la UANL este lunes. Llego en excelentes condiciones para este encuentro y no me queda más que invitar a toda la gente que nos apoye siguiendo el partido", dijo la portera.

Stefany Jiménez se ha mantenido como la portera más contundente en este torneo por parte del Atlético San Luis. Al momento la arquera ha estado en tres partidos como titular y suma 270 minutos disputados.

Tigres es un reto mayor para las potosinas este lunes ya que esel equipo a vencer de este torneo, además que son las vigentes campeonas y además no han perdido en lo que va del vigente certamen.

El partido entre Tigres de la UANL y Atlético San Luis de este lunes de la jornada cinco, esta pactada para disputarse en punto de las 18:00 horas de Sinaloa y a las 19:00 horas del centro de México.

Atletico San Luis llega con la encomienda de romperle el invicto al favorito y meterse de lleno en los diez mejores de este torneo.