Liga MX Femenil: Stefani Jiménez tras su lesión ha perdido la titularidad

San Luis Potosí.- A veces las oportunidades se dan una sola vez y hay que tomarlas y más cuando se trata de futbol y hablas de la posición en la portería en donde solo una persona puede ocupar ese puesto. Hasta antes de la Jornada 6 esa fortuna la tenía Stefani Jiménez quien era la portera titular del Atlético de San Luis pero una lesión la alejó del campo y su lugar lo tomó Ivette Alvarado quien se ha hecho fuerte en el arco y le ha quitado toda oportunidad a Jiménez.

La última vez que Stefani Jiménez jugó fue el domingo 6 de febrero cuando las potosinas recibieron a Toluca, en ese partido en la parte iniciar la portera sufrió la que posiblemente ha sido la lesión más fuerte en su carrera. Salió a recoger un balón en la esquina del área grande pero pisó mal y eso tuvo repercusiones en su rodilla lo que le generó una lesión que le dejó fuera de circulación algunas semanas.

Para su fortuna no tuvo que ser operada pero tuvo que reposar mucho para que sanara de manera natural. A los pocos días comenzó su proceso de recuperación y no hace mucho ya fue convocada con el primer equipo, pero luego de haberse perdido algunas fechas fue muy complicado que con la falta de ritmo el entrenador la diera la titularidad luego de que Ivette Alvarado ha tomado un ritmo aceptable.

Stefani Jiménez ha perdido la titularidad tras lesión | Foto: Jam Media

Desde su lesión han pasado ya 7 jornadas en donde no ha visto ningún minuto, se ha quedado en la banca esperando una oportunidad, incluso en la temporada pasada se intercambiaban ambas porteras para poder jugar pero ahora las cosas han cambiado al punto de que no se ve como pueda regresar a la titularidad a manos que no se presente una lesión de su compañera.

En lo que va del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, Stefani Jiménez ha jugado en 4 partidos ante FC Juárez, Tijuana, Mazatlán y Toluca, con un total de 307 minutos. La campaña pasada jugó 9. La guardameta tiene basta experiencia al haber estado con Tigres en 2019 equipo con el que llegó al circuito rosa pero donde no jugó, luego pasó a FC Juárez y ahora está con San Luis.