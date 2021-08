Liga MX Femenil: Stefany Ferrer quiere hacer historia en Tigres como la primer extranjera en el club

El mediocampista brasileña de Tigres Femenil, Stefany Ferrer, se dice lista para poder hacer historia con el conjunto regiomontano, siendo la primera jugadora extranjera que milita en el equipo en el circuito rosa.

Si bien la posibilidad de contratar futbolistas extranjeras, se dio luz verde para este torneo Apertura 2021, siendo una ventana para muchas jugadores con excelente nivel y aumentar la calidad de la Liga MX Femenil en nuestro país.

Ante su arribo al futbol femenil mexicano, Ferrer se mostro contenta de pertener a Tigres y comentó que a las Rayadas ni las voleto a ver como una posibilidad de poder llegar en este verano.

“Fui con mi agente, es mexicano, y yo le dije ‘quiero ir con Tigres, no sé si sea posible’, y pasó muy rápido, en una semana me consiguió contrato y todos me querían en el equipo. Firmé contrato en tres días... ¿Rayadas? Ni las miré, no me llamaron la atención. A Tigres lo vi, muy rápido, vi a las jugadoras, a la afición”, dijo.

“Vanesa Flores era compañera mía y cuando ella firmó con Tigres, me puse a investigar y vi que es un equipo que ha crecido mucho, la afición es la más grande de todo el mundo, más que en el Barcelona, y eso habla mucho de la Liga y el club en sí y eso me llamó la atención. Ver el nivel de Tigres y lo que hacen para que crezca el futbol femenil es un modelo a seguir”, añadió.

La carioca acumula cuatro partidos disputados con Tigres en el vigente torneo Apertura 2021 de la Liga MX Femenil, donde suma 89 minutos jugados y aún no ha marcado gol cn las vigentes campeonas del circuito rosa.

