Liga MX Femenil: Stephanie Baz anuncia su retiro del circuito rosa

La delantera mexicana Stephanie Baz anuncia su retiro del fútbol femenil a través de sus redes sociales. tras su paso en Centellas del Necaxa y Diablos Rojos del Toluca, la atacante pone punto final a su carrera profesional.

Stephanie Baz acumuló más de 40 juegos en primera división de la Liga MX Femenil con los dos equipos donde milito y tuvo un total de 5 goles.

La delantera disputo 3 temporadas con Necaxa, posteriormente seria jugadora del Toluca por 2 temporadas más. La nacida en Quintana Roo, aclaro que su retiro se debe a las repetitivas lesiones y lo complicado que es ser jugadora y mamá al mismo tiempo.

"Me siento satisfecha de haber hecho muchos sacrificios esfuerzos errores aciertos en momentos decepciones pero en su mayoría muchas alegrías. No me arrepiento de nada! Ya que los aciertos y más los errores me enseñaron a ser mejor cada día, a no tener miedo a equivocarme y tener como costumbre a siempre dar el máximo. Y sudar la camiseta de los equipos que represente. Agradezco a todos su cariño durante estos dos años. Este paso de mi vida se lo decido A mi papá se que así le hubiera gustado se que esta orgulloso. Gracias por todo".

Baz se retira dejando un total de dos goles en 581 minutos jugados con Diablos Rojos del Toluca en el torneo Clausura 2022 de la Liga MX Femenil. Además, disputo siete juegos como titular en el certamen, entrando de cambio en cinco ocasiones.

Ahora le espera una nueva faceta a la delantera mexicana quien dejo huella siempre dentro y fuera de la cancha de juego, ya que también es una de las más seguidas en las redes sociales, gracias a su belleza y dedicación.