Liga MX Femenil: Sulma Plancarte está lista para debutar con Atlas

El nuevo fichaje de Atlas Femenil, Sulma Plancarte, estará disponible para el compromiso correspondiente a la jornada 6 del Clausura 2022, donde las rojinegras enfrentarán a las Centellas.

Sulma llegó de la Liga WPSL (Women´s Professional Soccer League) de Estados Unidos, la semana pasada se integró a los entrenamientos con el equipo y esta jornada podrá disputar sus primeros minutos en la Liga MX Femenil.

Antes de partir a la ciudad de Aguascalientes, Plancarte compartió sus sensaciones estos primeros días en la Perla Tapatía y cómo ha sido el recibimiento por parte de sus compañeras y del club.

“Me he sentido muy bien, a gusto. Me he acoplado muy bien con mis compañeras y me han motivado mucho. Me tienen confianza y creo que eso es lo más importante”, dijo la delantera.

Acerca del inicio temporada de Atlas, la atancante comentó que ve bien al equipo y hay una gran actitud en el plantel.

La jugadora rojinegra portará el dorsal número 29 y podrá hacer su debut frente las Centellas el próximo lunes 7 de enero en el Estadio Victoria. Sobre esto, Sulma su posible debut se mostró entusiasmada y compartió sus expectativas de cara a lo que será su primer juego con 'La Furia'.

“Los trámites ya están hechos. Me siento emocionada, nerviosa, pero más que nada motivada por mi debut y por poder ayudar a al equipo”, conpletó

Atlas se presenta a este encuentro después de sumar una victoria en casa ante el equipo de Puebla y esperan volver a traer los tres puntos a tierras tapatías para seguir escalando posiciones en la tabla general del certamen.