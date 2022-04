Liga MX Femenil: Susan Bejarano hablo sobre su recuperación y como ha sido su adaptación a Chicas tras lesión

Susan Bejarano, quien tras una ausencia de casi 10 meses por una lesión en su rodilla derecha se ha apoderado de un lugar en el mediocampo en los más recientes partidos de las Chivas, hecho que la motiva a poner todo de sí para que el Rebaño siga en plan grande y en la disputa por la cima de la clasificación, para lo cual deberán de vencer a las Bravas de Juárez este lunes por la noche en el Estadio Akron, en duelo pendiente de la jornada 9 del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil.

Bejarano se presentó este viernes en conferencia de prensa virtual y hablo además del próximo partido de Chivas en la Liga MX Femenil sobre cómo ha sido su rehabilitación. “Mi regreso a Chivas ha sido difícil, pero lo hice muy bien, mi rehabilitación la lleve a cabo al máximo, en ese aspecto me siento bien, estoy a la altura para competir por un lugar en el 11 titular”.

“Que no tengamos seleccionadas no creo que nos afecte mucho, son buenas jugadoras, todas estamos a un nivel competitivo para enfrentar este compromiso ante Bravas”, dijo la mediocampista previo al partido pendiente que sostendrán el lunes.

Leer más: Conoce un poco más del estadio donde México enfrentará a Anguila en el Clasificatorio

Susan Bejarano además de lo futbolístico, hablo sobre cómo fue parte de su recuperación para volver a las canchas de la Liga MX Femenil después de casi 10 meses por una lesión. “Siempre tuve el apoyo de mis compañeras y de mi familia, el área de psicología estuvo al pendiente durante mi rehabilitación y eso me ayudó mucho a afrontar más rápido mi lesión”.

Sobre el final del torneo Grita México Clausura 2022, la jugadora del Rebaño Sagrado aseguró que no se pueden confiar en el final aun cuando ya han obtenido el boleto a la fase final. “Lo menos que podemos hacer es caer en exceso de confianza, el equipo está en una etapa de meterle las ganas, a pesar de que ahorita no tenemos a todas, tenemos que cumplir con la exigencia de todos los entrenamientos, no podemos caer en excesos, no nos lo permitiríamos nosotras mismas”

“Nos va a servir de mucho llegar en nuestra mejor versión al cierre (del torneo), esos partidos van a determinar cómo estamos, si llegamos en nivel de Liguilla”, agrego Bejarano.

Leer más: Liga MX: América vs FC Juárez, ¿Dónde y a qué hora ver el partido, jornada 13?

Las Chivas de Guadalajara de momento se han colocado en la tercer posición de la tabla general con 33 puntos, y aseguró que por el momento no se enfocan en el récord de logar la mayor cantidad de puntos en la Liga MX Femenil. “No nos presionamos a tener un nuevo récord, no es algo que nos interese (lograra la mayor cantidad de puntos en un torneo), estamos enfocadas en mejorar, las cosas se dan o se ganan por lo que demostremos, estamos pensando en cerrar bien el torneo y tener una buena Liguilla”.