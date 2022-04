Liga MX Femenil: Técnico del Puebla reveló que aprovechará la pausa para trabajar en lo mental y en la definición al frente

El director técnico de la Franja del Puebla, Pablo Luna, asegura que su equipo aprovechará al máximo este parón por la Fecha FIFA, para ajustar algunos detalles que están fallando por el momento en el torneo Clausura 2022 en su plantilla.

Pablo Luna, reveló que aprovechará la pausa para así trabajar en lo mental y en la definición al frente, pensando en lo que será cotejo pendiente del certamen en contra del Atlético San Luis.

"En medida que el equipo ha mejorado en su funcionamiento, nos falta mayor fortaleza mental, falta una parte difícil que es la determinación en el último tercio del campo. Este empate nos da confianza para trabajar, para prepararnos para el siguiente compromiso, al fin y al cabo no se perdió, sumamos un punto, ahora lo más importante es estar sumando, como grupo, como equipo nos hubiera encantado llevarnos el triunfo, lamentablemente no fue así pero el empate nos da para trabajar y preparar el partido para el siguiente compromiso que es contra San Luis, que es un partido pendiente que no pudimos llevar a cabo por el problema en Querétaro (Liga MX)".

Luna afirma que su equipo propuso un gran juego en la jornada pasada ante Santos Laguna donde rescataron un punto.

"Por lo que propusimos, sabíamos que podíamos ganar el partido conforme pasara el tiempo, así fue, los últimos minutos también desafortunadamente no hubo una decisión arbitral, un penalti a favor que hubiera cambiado el resultado, pero bueno, cuando sale uno de visita pasan esas situaciones".

Sobre el tema arbitral, Pablo Luna asegura que fue injusto el cuerpo arbitral con su equipo y su molestia al final del partido fue sobre ese tema, nada que ver con sus jugadoras como se pensó en primera instancia en la jornada pasada en la Liga MX Femenil.

"Mi molestia al final del juego no tuvo qué ver con mi equipo, ya que fue más reflejo de lo que consideró fue una injusticia arbitral, estoy contento con mis jugadores por el orden, la disciplina y todo lo que han crecido con el paso de los juegos", finalizo el estratega.