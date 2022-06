Liga MX Femenil: ¿Técnico europeo? David Aznar, ex del Real Madrid, estaría en el radar de Tigres

En Tigres analizan la posibilidad de hacer una reestructuración del equipo de cara al Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, por lo que podrían realizar varios cambios en el plantel. El primero de ellos sería la salida de Roberto Medina y la llegada de David Aznar, ex técnico del Real Madrid.

De acuerdo con el periodista de Radio Marca, David Ferrís, David Aznar es una opción que tiene la directiva de las Amazonas sobre la mesa. No obstante, de momento el club no ha informado sobre la salida de Roberto Medina aunque hay rumores que no seguiría al frente del equipo tras quedar eliminado en semifinales.

Medina Arellano llegó a Tigres en el Apertrua 2019, después de su paso por la Selección Mexicana Femenil. En total ha dirigido en 5 torneos y el inconcluso Clausura 2020. Llegó a las finales del Apertura 2019, Guardianes 2020, Guardianes 2021 y Apertura 2021, de las cuales ganó dos y perdió dos, ambas ante Rayadas de Monterrey.

Las finales que ganó fueron en el Guardianes 2020, contra el equipo regio también, y la del Guardianes 2021, con lo que logró el primer bicampeonato de la Liga MX Femenil. Por ello se quedó con el Campeón de Campeones de la temporada 2020-21. Pese a ello, la directiva ya no estaría conforme con su rendimiento, según los rumores.

Aznar salió del equipo merengue en noviembre de 2021. Foto: Twitter

En cuanto a David Aznar, fue parte del CD Tacón que adquirió el Real Madrid en el 2020 para formar su equipo femenil en la Liga Iberdrola. El estratega salió del club merengue en noviembre del año pasado, por el mal inicio de temporada, con cuatro derrotas y un empate en 5 jornadas, con solo un gol anotado (autogol) y 10 recibidos.

Tras su salida, Alberto Toril se hizo cargo del Real Madrid y logró levantar al equipo para terminar tercero en la tabla y clasificar a la primera ronda de la Champions League. En cuando a Aznar Chicharro no ha dirigido desde entonces, auque también tiene experiencia en clubes juveniles como Atlético de Madrid, Getafe y Leganés, entre otros.

El extécnico del Real Madrid no es el único que suena para llegar a la Liga MX Femenil el siguiente torneo. Juan Carlos Amorós, ex del Real Betis, también suena como candidato para el América, tras la salida de Craig Harrington.