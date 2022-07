Liga MX Femenil: Técnico y jugadora del Leverkusen están entusiasmados con enfrentar al América

América femenil tendrá su primer partido amistoso internacional este viernes 15 de julio, cuando se enfrente al Bayer Leverkusen, que decidió realizar su pretemporada en México y enfrentar al equipo azulcrema. Al respecto, el técnico Robert de Pauw reconoció que sabe poco de su rival y del futbol femenil mexicano.

En conferencia de prensa, el estratega del Bayer Leverkusen señaló que en Alemania es muy difícil seguir la Liga MX Femenil, por lo que no tiene oportunidad de conocer a los equipos. "No tenemos muchas posibilidades de ver la liga mexicana, sólo he podido observar (el futbol mexicano) mediante la selección nacional".

"Pero tengo muy altas expectativas, y vi la calidad de futbol que se juega aquí", y añadió que una de las jugadoras que tiene como referente del futbol femenil en México es Lizbeth Ovalle quien, opinó, tiene gran proyección. "Tiene un gran nivel y un muy buen perfil izquierdo; puede llegar lejos".

Por su parte la jugadora del Leverkusen, Krissi Kogel, compartió que ha escuchado hablar del club América, por lo cual es un placer recibir la oportunidad de enfrentarle en un amistoso. "He escuchado que es un club my grande, con mucha historia, que juega a muy alto nivel. Me alegra mucho por poder jugar con futbolistas que juegan a nivel profesional".

"El futbol femenil se está desarrollando a pasos muy grandes acá en México y me alegra que todos los equipos de la liga varonil tienen un equipo femenil y tienen las mismas oportunidades para jugar a un alto nivel", señaló la delantera del Bayer Leverkusen.

Por último, manifestó su entusiasmo por jugar en el Estadio Azteca, por ser un inmueble con mucha historia. "La sensación es muy linda, sobre todo porque aquí jugó un futbolista referente del fútbol de Alemania, Rudi Voller. Es un honor para nosotras jugar en esta cancha", concluyó.