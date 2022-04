Liga MX Femenil: Tigres anuncia un segundo partido amistoso en Estados Unidos

Nuevo León.- Hace unos días Tigres Femenil anunció un partido amistoso ante el equipo de FC A. Elite en Estados Unidos aprovechando la pausa por Fecha FIFA, ahora el mismo equipo regiomontano anunció un segundo partido tambien en Austin, Texas aprovechando la visita y jugará ante el equipo de la Universidad de Texas, serán un par de partidos amistosos en los que buscarán mantener el ritmo para la recta final de la Liga MX Femenil.

A través de redes sociales se dio a conocer las fechas y horarios oficiales para ambos partidos. El primero en jugarse será ante la Universidad de Texas el 7 de abril en punto de las 19:00 pm en el Mike A Myers Stadium on The ut Campus, mientras que el segundo se jugará ante el FC A. Elite El 9 de abril en punto de las 19:00 pm en el Elite Field in Round Rock, ambos duelos en Austin Texas.

La única desventaja para las Amazonas es que no tendrán a su equipo completo pues 5 jugadoras serán baja para estos partidos por estar convocadas a la Selección Mexicana, casos como los de Bianca Sierra, Greta Espinoza, Lizbeth Ovalle, Stephany Mayor y Cristiana Ferral no estarán en el campo bajo el mando de Roberto Medina y talvez podrían sumarse otras convocadas para otras categorías como Sub-20 en caso de necesitarlo.

Tigres tendrá dos partidos en USA en fecha FIFA | Foto: Twitter Tigres Femenil

La ventaja es que en la Liga MX Femenil son una de las escuadras líderes y no tienen que preocuparse por nada, cualquiera de las jugadoras que tiene el entrenador en la plantilla puede entrar y cumplir con todas las necesidades. Tigres es una de las escuadras del futbol femenil en México que más partidos amistosos internacionales ha logra, en total ya son 4 con estos dos, ya el Houston Dash en dos oportunidades lo había logrado.

De momento su más recientes partidos se desconoce si serán transmitidos para México o solo será para las personas de Estados Unidos, en su última visita a ese país su duelo se emitió en Youtube. Las Amazonas en esta Jornada 14 de la Liga MX Femenil se preparan para su partido de este sábado en su visita a Pumas, este mismo viernes emprendieron el vuelo a la Ciudad de México para su partido.