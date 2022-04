Liga MX Femenil: Tigres cayó en amistoso en USA; primera derrota del 2022

Estados Unidos.- Esta semana Tigres aprovechando el tema de la fecha FIFA pactó un par de partidos en Estados Unidos para medirse a dos equipos en Texas, el primer rival fue el conjunto de la Universidad de Texas a quien le hicieron un gran partido pero no les alcanzó y terminaron perdiendo el partido lo que significó la primera derrota de las Amazonas del 2022.

El juego que pintaba para ser algo parejo se complicó para las 4 veces campeonas de la Liga MX Femenil cuando iniciaron perdiendo al minuto 25 del primer tiempo, pero casi de inmediato hicieron valer el gran ataque que siempre ha caracterizado a Tigres Femenil y Belén Cruz hizo el gol del empate luego de un autentico golazo picando la pelota ante la salida de portera para el 1-1 al 29'.

Las cosas se pusieron de lado de las felinas en cuestión de minutos pues solo dos minutos después apareció Blanca Solís para rematar un balón que quedó dentro del área para el 1-2 al 31' pero como si fuera una gran batallas las locales reaccionaron solo unos minutos después, justo al 34' una vez el grito de gol de la Universidad de Texas se hizo presente con el 2-2, así se fueron al descanso.

Tigres cayó en su primer partido en gira por Estados Unidos | Foto: Captura

Las de la Liga MX Femenil si bien no estaban haciendo un mal partido se vieron afectadas por no tener a 5 de sus jugadoras titulares pues al minuto 54' se pusieron de nueva cuenta en ventaja, mismo marcador con el que ganaron el partido. Tigres aunque no tuvo una mala tarde no pudo hacer valer más su gran plantel y terminó definiendo el partido que si lo buscó hasta el final del tiempo reglamentario.

Con ello se presentó la primera derrota de Tigres en lo que va del 2022, en Liga MX Femenil aún tienen la ventaja de estar en la parte de arriba de la tabla general, ahora al equipo le quedará un juego más en Austin, Texas ante el FC Elite que se jugará este fin de semana, Tigres desde hace mucho no ve dos derrotas consecutivas por lo que se espera que tengan una mejor exhibición en este segundo duelo.